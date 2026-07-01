Le retrait de la cote de Janus Henderson est désormais effectif

(Zonebourse.com) - Janus Henderson Group, Trian Fund Management, General Catalyst et la Qatar Investment Authority (QIA) ont finalisé le retrait de la cote de Janus Henderson.

En vertu de l'accord définitif conclu le 21 décembre 2025, les actionnaires de Janus Henderson qui ne détenaient pas déjà leurs titres par l'intermédiaire de Trian ont reçu 52 dollars en numéraire par action. Les actions ordinaires du gestionnaire d'actifs ont par conséquent été retirées de la cote de la Bourse de New York.

Désormais société non cotée, Janus Henderson indique qu'elle entend accélérer sa stratégie de développement avec le soutien de Trian et de General Catalyst.

Le groupe prévoit notamment d'investir à long terme dans ses solutions d'investissement, l'amélioration de ses services aux clients, le développement de ses capacités en intelligence artificielle et le renforcement de ses équipes.

La direction de Janus Henderson demeure inchangée, avec Ali Dibadj au poste de directeur général. Le groupe conservera également ses principaux sites à Londres et à Denver, dans le Colorado.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.