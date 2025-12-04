Le retour des réfugiés en Syrie pousse la croissance au-delà des estimations de la Banque mondiale, selon le chef de la banque centrale

L'économie syrienne croît beaucoup plus rapidement que l'estimation de 1% de la Banque mondiale pour 2025, en raison du flux de réfugiés qui reviennent dans le pays après la fin d'une guerre civile qui a duré 14 ans, aidant ainsi les plans du pays pour relancer sa monnaie, a déclaré le gouverneur de la banque centrale syrienne AbdulKader Husrieh à Reuters NEXT jeudi.

AbdulKader Husrieh s'est également félicité de l'accord conclu avec Visa pour mettre en place des systèmes de paiement numérique et a ajouté que le pays travaillait avec le Fonds monétaire international pour mettre au point des méthodes permettant de mesurer avec précision les données économiques.