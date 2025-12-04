Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse jeudi, profitant des attentes de baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) et des espoirs de résolution prochaine du conflit ukrainien.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,43%, Francfort de 0,79%, Londres de 0,19% et Milan a gagné 0,32%.

Euronext CAC40