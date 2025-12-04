RDC et Rwanda: Trump préside une cérémonie de paix sur fond d'intenses combats

Le président américain Donald Trump à Maison Blanche à Washington, D.C., le 3 décembre 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Le président américain Donald Trump préside jeudi à Washington une cérémonie de signature d'un accord de paix avec ses homologues congolais et rwandais, alors même que d'intenses combats se déroulent depuis plusieurs jours dans l'est de la République du Congo.

Les présidents de la RDC Félix Tshisekedi et du Rwanda Paul Kagame sont arrivés discrètement en fin de matinée (heure locale) à la Maison Blanche pour un entretien avec le président américain, sans présence de la presse.

Les trois hommes se rendront à une cérémonie de signature prévue au siège de l'"Institut Donald Trump pour la paix".

Anciennement "Institut américain pour la paix", cet organisme a été renommé mercredi par le département d'Etat et porte désormais sur sa façade le nom du président américain.

Ce dernier se vante d'avoir réglé huit conflits depuis son retour au pouvoir, un chiffre jugé largement exagéré par les experts.

Le contraste sera grand entre cette cérémonie et les intenses combats qui ont encore opposé jeudi le groupe armé M23, soutenu par Kigali, à l'armée congolaise appuyée par des milices, dans la province du Sud-Kivu, selon des sources locales.

Depuis la signature en juin par les deux pays voisins d'un accord de paix, déjà à Washington sous les auspices de Donald Trump, les hostilités se sont poursuivies dans cette région riche en ressources naturelles convoitées.

Le M23 - qui n'a jamais reconnu officiellement ses liens avec Kigali - et les autorités de RDC s'accusent régulièrement de violer le cessez-le-feu qu'ils se sont engagés à respecter dans le cadre d'une médiation parallèle menée par le Qatar à Doha.

- Affrontements -

Depuis mardi, les combats font rage dans la province du Sud-Kivu, où le M23 grignote du terrain depuis plusieurs semaines.

Des tirs d'armes lourdes et légères ont résonné en début de matinée aux abords de Kamanyola, une agglomération congolaise contrôlée par le M23, frontalière du Rwanda et du Burundi, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

A Kaziba, une localité située dans les plateaux du Sud-Kivu, les affrontements ont repris "à partir de 05h30" locales, et des avions de chasse ont "pilonné" la zone vers 08h30, a précisé un représentant de la société civile sous couvert de l'anonymat.

L'AFP n'a pas été en mesure de déterminer un bilan fiable de ces affrontements auprès de sources indépendantes.

"Beaucoup de maisons ont été bombardées et il y a beaucoup de morts", avait déclaré mercredi à l'AFP René Chubaka Kalembire, un responsable administratif à Kaziba, localité sous contrôle du M23.

Dans cette zone ravagée par des conflits armés depuis trois décennies, les violences se sont intensifiées depuis janvier avec la prise des grandes villes de Goma et Bukavu par le M23.

Les affrontements ont déplacé des centaines de milliers de personnes et provoqué une vaste crise humanitaire.

- Pas à vendre -

L'accord de paix dont Donald Trump accueille la signature est composé de plusieurs volets, a dit mercredi la porte-parole du président de la RDC, Tina Salama: un volet sur la paix, un cadre d'intégration économique régionale et un partenariat stratégique avec les Etats-Unis pour l'exploitation des minerais, dont la RDC regorge.

Il comprend aussi des dispositions sur le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, qui se fera de manière "individuelle", a dit Mme Salama.

Pour le président Trump, au-delà de sa quête du Nobel de la paix, l'enjeu est aussi de sécuriser des approvisionnements en minerais stratégiques tels que le cobalt, essentiel pour les batteries de véhicules électriques, et le coltan, indispensable pour l'industrie électronique.

Il reste à voir si Donald Trump en exigera de la RDC qu'elle accueille des migrants expulsés par les Etats-Unis, comme il l'a obtenu du Rwanda.