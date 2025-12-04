Fed : le FOMC est profondément divisé, une baisse reste probable

Le siège de la Fed à Washington. (Crédits: Adobe Stock)

Commentaires de Michael Krautzberger, CIO Public Markets chez AllianzGI, en amont de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre 2025

Cette réunion s'annonce serrée au sein d'un FOMC profondément divisé.

Dans l'ensemble, nous prévoyons une baisse de 25 points de base avec un vote divisé. Cette tendance accommodante sera motivée par les risques baissiers persistants sur le marché du travail et les signes de fragilité de la consommation.

Les marchés des bons du Trésor devraient être quelque peu rassurés par une nouvelle baisse, même si, avec des rendements à 10 ans déjà autour de 4%, la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses semble limitée.

D'un point de vue stratégique, nous pensons que le contexte macroéconomique et politique reste favorable à notre expression de la pentification de la courbe des taux américains 7 ans/30 ans.

La réunion du FOMC des 9 et 10 décembre prochains est marquée par une grande incertitude. Le président Powell a souligné qu'une baisse des taux en décembre était «loin d'être acquise». La visibilité limitée sur la situation économique, en raison de l'absence de données officielles due au shutdown, et une économie plus forte que prévu ont renforcé la prudence. Powell a comparé la situation à «une conduite dans le brouillard», suggérant une approche plus lente et plus mesurée, qui pourrait retarder un nouvel assouplissement jusqu'au début de 2026.

Malgré l'incertitude, nous estimons que les récentes déclarations du FOMC, les données macroéconomiques et les prix du marché indiquent une baisse probable de 25 points de base. Le Beige Book fait état d'un ralentissement du marché du travail et d'une consommation inégale (baisse globale, mais résilience dans le commerce de détail haut de gamme).

À plus long terme, nous maintenons notre prévision d'une baisse supplémentaire totale de 50 points de base, pour atteindre une fourchette cible des Fed Funds de 3,25 à 3,5% d'ici mi-2026, dans l'hypothèse d'un scénario de base non récessionniste. Si cette politique monétaire accommodante soutiendrait la croissance et atténuerait les risques de ralentissement, elle reste en deçà des prix actuels du marché, qui tablent sur un taux terminal inférieur à 3%.

Lors de la réunion, il sera également intéressant de voir les projections actualisées des participants au FOMC. Celles de septembre montraient des signaux contradictoires : un PIB proche de son potentiel, un chômage en baisse vers son taux naturel, une inflation revenant à son objectif, mais des baisses de taux importantes anticipées. Le graphique en points a révélé une grande dispersion (125-150 points de base).

Les projections de décembre devraient reproduire ce schéma, avec une légère révision à la hausse du PIB pour 2025-2026 et peu de changements en matière de chômage ou d'inflation.

Du point de vue des marchés, une baisse restrictive maintiendrait pour l'instant intacte la perspective du cycle d'assurance, un contexte qui a généralement soutenu les actifs risqués. Toute hausse initiale pourrait néanmoins être tempérée par les commentaires plus prudents du président Powell, qui devrait souligner les divergences au sein du Comité et la marge de manœuvre réduite pour de nouvelles mesures d'assouplissement maintenant que les taux directeurs sont proches de leur niveau neutre.

Les marchés des bons du Trésor pourraient également être rassurés par une nouvelle baisse, même si, avec des rendements à 10 ans déjà autour de 4%, la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses semble limitée. Si la récente fin du resserrement quantitatif de la Fed devrait être favorable à la marge, des signes plus clairs d'un affaiblissement de l'activité ou d'une désinflation plus rapide pourraient être nécessaires pour faire baisser les rendements de manière significative. Les marchés anticipant actuellement une probabilité d'environ 90 % d'une baisse en décembre, une décision de maintien des taux serait une surprise de taille. Cela pourrait déclencher une vague de volatilité et au moins une correction temporaire des prix des actifs.