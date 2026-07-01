Le retour à la normale dans le détroit d'Ormuz prendra des mois, selon CMA CGM dans “Les Echos”

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Le groupe maritime français CMA CGM espère que la situation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz s'améliorera dans les prochains jours, mais prévoit qu'il faudra plusieurs mois pour que la situation revienne à la normale, a déclaré son président-directeur général, Rodolphe Saade, au journal *Les Echos*.

Le groupe compte plusieurs navires bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre en Iran, a précisé Rodolphe Saade dans une interview publiée mercredi.