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Le retour à la normale dans le détroit d'Ormuz prendra des mois, selon CMA CGM dans “Les Echos”
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe maritime français CMA CGM espère que la situation du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz s'améliorera dans les prochains jours, mais prévoit qu'il faudra plusieurs mois pour que la situation revienne à la normale, a déclaré son président-directeur général, Rodolphe Saade, au journal *Les Echos*.

Le groupe compte plusieurs navires bloqués dans le Golfe depuis le début de la guerre en Iran, a précisé Rodolphe Saade dans une interview publiée mercredi.

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