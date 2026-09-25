Le retard du projet d'Oracle et Blue Owl se répercute sur le financement de l'IA, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le projet Jupiter accuse un retard d'un an, selon une source proche du dossier

* Blue Owl a investi environ 3 milliards de dollars de fonds propres dans le projet, selon une source

* Morgan Stanley estime que les infrastructures d'IA nécessiteraient 1.500 milliards de dollars de financement externe d'ici 2028

par Echo Wang, Isla Binnie et Sabrina Valle

La décision d’Oracle

ORCL.N de se prémunir contre d’éventuels retards dans un gigantesque projet de centre de données développé par Blue Owl

OWL.N au Nouveau-Mexique a jeté un froid sur le marché du financement des infrastructures d’IA, évalué à des milliers de milliards de dollars, selon des entretiens menés auprès de banquiers et d’investisseurs.

Oracle a émis un avis de force majeure concernant Jupiter, un campus de centres de données que STACK Infrastructure, une filiale de Blue Owl, construit pour soutenir OpenAI. Il s’agit du dernier revers en date pour un secteur où les prêteurs et les investisseurs se montrent de plus en plus prudents quant au financement de l’expansion vertigineuse de l’industrie.

Blue Owl a déclaré que cet avis ne modifiait en rien l’engagement des parties envers le projet. Malgré tout, cet événement a des répercussions sur les discussions concernant d’autres projets de financement de centres de données, notamment celui de SB Energy, qui développe un campus destiné à OpenAI dans l’Ohio, a indiqué une source proche du dossier. SB Energy a décidé cette semaine de reporter son introduction en Bourse.

Les entreprises peuvent invoquer des clauses de force majeure lorsque des événements indépendants de leur volonté les empêchent de respecter leurs obligations contractuelles. Selon des juristes, ces clauses sont de plus en plus courantes dans les accords de développement de centres de données, ce qui suscite des inquiétudes chez les prêteurs et les investisseurs.

« Du côté du financement, le développement de l’IA commence à susciter des questions bien plus pointues que du côté de la demande », a déclaré Sean McDevitt, associé au sein du cabinet de conseil en gestion Arthur D. Little. « La demande sous-jacente semble toujours très forte, mais les investisseurs et les prêteurs s’intéressent de plus en plus à la manière dont le risque est réparti. »

Alors que les taux d’intérêt aux États-Unis atteignent des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis deux décennies, Wall Street examine de plus en plus minutieusement les aspects économiques et politiques d’opérations qui semblaient encore acquises il y a quelques mois à peine — ce qui signifie que la participation à une opération d’entreprises hautement notées telles qu’Oracle ne suffit pas nécessairement à rassurer les investisseurs inquiets.

Ce repli intervient alors que les dépenses d’investissement liées à l’IA des six plus grandes entreprises technologiques américaines devraient atteindre environ 1.000 milliards de dollars en 2027, selon Moody’s — ce qui suscite des inquiétudes chez les prêteurs quant à la capacité des marchés à absorber ce volume d’émissions sans pression accrue sur les taux ni durcissement des conditions.

ÉTUDE DE CAS

Les investisseurs et les prêteurs étudient la situation d’Oracle comme un exemple concret illustrant comment les protections contractuelles peuvent être mises à l’épreuve et qui paie la facture lorsque les projets subissent des retards indépendants de la volonté des parties, ont-ils déclaré.

Le programme est retardé d’un an, a déclaré une source proche de la notification d’Oracle et de l’accord. Blue Owl a investi environ 3 milliards de dollars de capitaux propres dans le projet et perçoit un rendement moindre pendant la construction, ce rendement augmentant une fois le centre de données achevé, a précisé cette source au fait des conditions.

Oracle a invoqué la force majeure en raison de retards dans l’alimentation électrique du site, a déclaré cette personne proche du dossier. Ce report de l’achèvement repousse la date à laquelle Blue Owl commencera à bénéficier de ces rendements plus élevés.

Alors que les promoteurs se livrent à une course effrénée pour construire des infrastructures d’IA à une échelle sans précédent, les contrats qui sous-tendent ces projets évoluent rapidement, a déclaré Rajat Rana, associé du cabinet d’avocats Quinn Emanuel basé à New York.

« Ces contrats évoluent à un rythme effréné. Si l’on compare un contrat de centre de données datant de janvier de cette année à un contrat actuel, on constate des différences considérables », a-t-il déclaré.

Au moins 45 projets d’une valeur de 68 milliards de dollars se sont heurtés à l’opposition de groupes locaux au cours du deuxième trimestre 2026, selon le cabinet d’études Data Center Watch, après que 75 projets d’une valeur d’environ 130 milliards de dollars ont été perturbés au premier trimestre. Les banques sont impliquées dans plusieurs projets confrontés à des actions menées par la population locale.

Plus tôt cette année, Blue Owl a eu du mal à constituer un consortium de financement pour un projet de centre de données de 4 milliards de dollars à Lancaster, en Pennsylvanie, porté par CoreWeave CRWV.O .

« Blue Owl, STACK Infrastructure et Oracle restent pleinement alignés sur le projet Jupiter. Cet avis ne modifie en rien les engagements financiers pris pour ce projet pluriannuel », a déclaré la société.

L’action Oracle a chuté de 3,5 % jeudi, après la publication de cette annonce dans les médias. Blue Owl a clôturé en baisse de 3,6 %.

Plusieurs projets de centres de données, notamment celui de Meta à El Paso, au Texas, et le campus de 16 milliards de dollars prévu par Related Digital à Saline Township, dans le Michigan, et dédié à Oracle, se sont heurtés à l’opposition des habitants de ces régions.

En juillet, QTS, filiale de Blackstone, a annoncé avoir mis fin à son projet de centre de données "Digital Gateway" en Virginie et retiré les dossiers associés, après plusieurs années de planification et d’examen réglementaire.