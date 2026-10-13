Le résultat net du Slip Français à l'équilibre au 1er semestre

Le Slip Français dévoile un résultat net positif de 2 000 EUR au titre du 1er semestre 2026, contre une perte de 133 000 EUR un an auparavant, grâce notamment à une forte réduction des coûts liés au réseau de boutiques et à une amélioration de 8 points de sa marge brute, à 64% du chiffre d'affaires.

Cette amélioration de la marge brute reflète une répartition plus favorable des canaux de vente, avec le poids croissant du numérique et le recul des ventes aux revendeurs et à la grande distribution, ainsi que la hausse des volumes produits en interne, au sein de l'usine Bonne Nouvelle, et les gains de productivité associés.

Au 1er semestre 2026, Le Slip Français réalise un chiffre d'affaires de 9,1 MEUR, en hausse de 3% à nombre de points de vente constant. En intégrant le chiffre d'affaires des boutiques fermées entre 2025 et 2026, les ventes reculent de 5%, traduisant la réduction volontaire du réseau physique au profit du canal numérique, qui progresse de 16%.

Sur l'ensemble des 9 premiers mois de 2026, Le Slip Français réalise un chiffre d'affaires de 14 MEUR, en hausse de 12% à périmètre comparable par rapport au 30 septembre 2025. Le 3e trimestre affiche une croissance de 32%, portée notamment par le pic de visibilité lié à l'introduction en Bourse.

La direction confirme l'ensemble de ses objectifs, à savoir un doublement de son chiffre d'affaires de 2025 d'ici à 2030, une marge d'exploitation supérieure à 10% à moyen terme (3 à 5 ans), ainsi que la création de trois nouvelles cellules industrielles et le développement de cinq nouvelles catégories d'équipements du quotidien d'ici à 2030.