Le responsable de la sécurité de TikTok aux États-Unis doit témoigner devant la Chambre des représentants américaine le 15 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'entreprise aux paragraphes 1, 4, 7 et 8) par Courtney Rozen

Le responsable de la sécurité de TikTok aux États-Unis témoignera devant une commission de la Chambre des représentants américaine le 15 septembre, a déclarémardi un assistant parlementaire, ce qui permettra aux législateurs de poser des questions sur l'implication de la Chine dans cette application de vidéos courtes.

Will Farrell, responsable de la sécurité chargé de la protection des données et de la cybersécurité, comparaîtra devant la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur la Chine.

Il s’agira du premier témoignage public d’un dirigeant de TikTok U.S. devant la Chambre des représentants depuis que ByteDance, la société mère chinoise, a finalisé en janvier un accord visant à séparer l’application américaine de réseaux sociaux de ses activités mondiales.

ByteDance, qui conserve 19,9 % des activités américaines, a divulgué peu de détails sur cet accord, et cette auditionpermettra aux législateurs de s’interroger sur le rôle joué par le président américain Donald Trump dans la transaction de cette scission. Un porte-parole de TikTok U.S. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Une loi de 2024 obligeait ByteDance à vendre l’application sous peine de voir celle-ci fermée aux États-Unis. Les législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la direction de l’entreprise était sous la coupe du gouvernement chinois, ce qui constituait un risque pour la sécurité nationale. Dans le cadre de cet accord, le contrôle des activités américaines de TikTok a été transférécette année à une coentreprise à capitaux américains , dénommée TikTok USDS Joint Venture LLC, afin d’éviter une interdiction aux États-Unis. Les trois investisseurs principaux de cette entité sontla société de cloud computing Oracle ORCL.N , le groupe de capital-investissement Silver Lake et la société d’investissement MGX, basée à Abu Dhabi. Le président de la commission de la Chine de la Chambre des représentants, John Moolenaar, avait déclaré l’année dernière qu’il inviterait les dirigeants de la coentreprise à une audition publique en 2026. Un porte-parole de Moolenaar a refusé de commenter le projet de Farrell de témoigner. Adam Presser, directeur général de TikTok U.S., ne devrait pas comparaître devant le Congrès le 15 septembre. Le président de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, un républicain, a publiquement invité en mai Shou Zi Chew, directeur général de TikTok , à témoigner sur la sécurité des enfants en ligne, aux côtés d’autres dirigeants de réseaux sociaux. La commission n’a pas encore annoncé de date pour cette audition.