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Le responsable de la planification d'État de la Chine rencontre le directeur général de Boeing et soutient la coopération
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine salue et soutient Boeing

BA.N dans l'approfondissement de sa coopération pratique avec les entreprises chinoises, conformément aux principes commerciaux, a déclaré vendredi le directeur de l'agence nationale chinoise de planification.

Le président de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), Zheng Shanjie, a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, qui faisait partie de la délégation du président américain Donald Trump en visite en Chine cette semaine.

“Nous espérons que Boeing continuera à jouer un rôle de pont et de lien” et contribuera à des relations sino-américaines stables et saines, a déclaré Zheng à Ortberg, selon un communiqué de la NDRC.

À bord d’Air Force One après avoir quitté Pékin vendredi, Trump a déclaré que la Chine avait accepté d’acheter 200 avions Boeing, la commande pouvant potentiellement atteindre 750 appareils.

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