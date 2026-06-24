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Le responsable de la gestion dédiée aux entreprises émergentes de BlackRock s’en va
information fournie par Agefi Asset Management 24/06/2026 à 08:00

Dan Whitestone, le responsable des entreprises émergentes de BlackRock, va quitter la société, rapporte Investment Week. Il sera remplacé par Roland Arnold, gérant de portefeuilles.

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