Le responsable de la gestion dédiée aux entreprises émergentes de BlackRock s’en va information fournie par Agefi Asset Management • 24/06/2026 à 08:00









Dan Whitestone, le responsable des entreprises émergentes de BlackRock, va quitter la société, rapporte Investment Week. Il sera remplacé par Roland Arnold, gérant de portefeuilles.

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