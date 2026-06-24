Le responsable de la gestion dédiée aux entreprises émergentes de BlackRock s’en va

Dan Whitestone, le responsable des entreprises émergentes de BlackRock, va quitter la société, rapporte Investment Week. Il sera remplacé par Roland Arnold, gérant de portefeuilles.
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