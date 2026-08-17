Le responsable américain de l'énergie annonce qu'il s'entretiendra avec les raffineurs au sujet d'une augmentation de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Wright au paragraphe 3, et d'informations contextuelles tout au long du texte) par Sheila Dang

Le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, a déclaré qu'il s'entretiendrait lundi avec les raffineurs américains afin d'étudier les moyens d'augmenter la production de carburant, dans le but de faire baisser les prix de l'essence qui restent obstinément élevés dans le sillage de la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Les raffineries américaines fonctionnent déjà à plein régime, les prix élevés des carburants ayant permis d’augmenter leurs marges.

“Les raffineries américaines fonctionnent à des niveaux records, mais nous avons des raffineries au Moyen-Orient qui tournent au ralenti”, a déclaré M. Wright aux journalistes. “Je m’entretiendrai donc plus tard dans la journée avec plusieurs raffineurs américains pour voir ce que le gouvernement peut faire pour les aider à augmenter encore davantage leur débit.”

S’exprimant sur un site de forage pétrolier d’Exxon Mobil

XOM.N à Midland, au Texas, M. Wright a déclaré que l’augmentation de la production des raffineries aux États-Unis et ailleurs était la clé pour faire baisser les prix de l’essence.

Les prix élevés à la pompe constituent un risque politique pour le président Donald Trump à l’approche des élections de mi-mandat de novembre , lors desquelles ses collègues républicains tenteront de conserver le contrôle des deux chambres du Congrès.

Le prix moyen de l'essence ordinaire aux États-Unis s'élève à plus de 4,06 dollars le gallon, selon l'association d'automobilistes AAA, soit une hausse de plus d'un dollar par rapport à l'année dernière.

Trump a déclaré vendredi, lors d’un rassemblement politique à New York, que payer “un tout petit peu plus cher son essence” en valait la peine pour s’assurer qu’“un pays très malfaisant” ne puisse pas se doter d’une arme nucléaire , l’une des raisons qu’il a invoquées pour justifier la guerre.

M. Wright a déclaré que M. Trump demandait aux Américains de “faire preuve de patience” car le monde ne peut se permettre que l’Iran dispose d’une arme nucléaire.