Le rendez-vous raté de Macron sur le référendum et la fin du quinquennat

Emmanuel Macron interrogé sur le plateau de TF1 le 13 mai 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Ce n'est pas le président qui fait les choses" : Emmanuel Macron a surtout fait aveu de faiblesse mardi lors d'une émission fleuve sur TF1 en décevant les attentes sur un référendum et en n'ouvrant pas de perspectives claires pour la fin de son quinquennat.

"Je ne sais pas pourquoi il a été se mettre dans un truc comme ça. C'était long, il n'y avait pas d'annonce. Je l'ai trouvé en défensive", estime, sans ambages, un cadre du camp présidentiel.

Durant cette émission XXL à l'intitulé prometteur "Emmanuel Macron - Les défis de la France", le chef de l'Etat entendait pourtant se remettre au centre du jeu intérieur après les soubresauts de la dissolution.

Dans un paysage politique morcelé, marqué par un désamour croissant pour l'exécutif et la chose publique, il était surtout très attendu sur sa promesse de redonner la parole aux Français pour "trancher" des sujets déterminants.

Au final, il n'a fait qu'en agiter la possibilité, sans plus de précisions, si ce n'est pour exclure les thèmes qui étaient les plus plébiscités dans l'opinion, retraites, immigration ou déficits publics.

De quoi alimenter la machine aux frustrations alors que le président reste très impopulaire malgré un petit regain à la faveur de son action à l'international.

- "Dissuasion référendaire" -

La séquence sur le référendum, intervenue de surcroît en fin d'émission, après déjà plus de deux heures passées à défendre son bilan, a eu un "effet incroyablement déceptif", résume Bruno Cautrès, politologue, à l'AFP.

Au final il a presque donné l'impression de "ne pas être "convaincu" lui-même de la nécessité de dégainer un tel outil, dit-il, sauf à vouloir contourner un blocage des débats au Parlement, notamment sur l'aide à mourir.

"Il a inventé l'arme de dissuasion référendaire", a ironisé le député Modem Olivier Falorni, auteur de la proposition de loi sur le suicide assisté, qui divise jusqu'au sein du gouvernement, devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

La fenêtre de tir pour un tel exercice s'annonce en outre très étroite. "C'est septembre", esquisse Bruno Cautrès, avant les municipales de 2026 qui risquent de virer au vote-sanction.

"En octobre, on sera déjà dans le dur des discussions budgétaires 2026 avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il va falloir annoncer au pays. C'est pas là qu’on va nous expliquer qu'on fait un référendum sur les écrans et les réseaux sociaux", relève le politologue.

Emmanuel Macron s'est surtout longuement échiné à défendre son bilan avant de le ponctuer par un aveu inédit depuis le pari raté de la dissolution, ponctué par l'échec de son camp.

- "Indémerdable" -

"Je ne suis pas un homme-orchestre. Ce n’est pas le président de la République - et heureusement - qui fait les choses. Et encore moins depuis juillet dernier", a-t-il lâché.

De quoi rappeler "l'Etat ne peut pas tout" de Lionel Jospin ou "Contre le chômage on a tout essayé" de François Mitterrand, au risque de casser l'incarnation de la fonction présidentielle.

"Tout ca pour ca", renchérit le directeur de l'Ifop, Frédéric Dabi, jugeant que le chef de l'Etat est trop "resté en réaction" et qu'il a donné le spectacle "d'un président et d'un Premier ministre empêchés".

"On reste dans cette période d'éclipse du politique où les Français ont le sentiment que le président et le Premier ministre ne changent plus la vie, ne parviennent pas à résoudre les grands problèmes", souligne-t-il.

Face à une telle volatilité politique, il aurait "mieux fait de rester dans le couloir international" qui commençait "à payer" en termes d'image face aux outrances et au caractère imprévisible de Donald Trump, estime Bruno Cautrès.

Emmanuel Macron s'est alors posé en chef de file des Européens devant une administration américaine prompte à négocier avec Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en l'Ukraine.

"On est dans une situation +indémerdable+. Il essaye de trouver une ouverture. Mais s'il veut retrouver de la mobilité, il reste la dissolution", considère le cadre de la majorité cité plus haut, sans illusion toutefois sur le score de son camp en cas de nouvelles législatives.