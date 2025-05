Verallia: les créanciers renoncent à certaines clauses information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Verallia a annoncé vendredi avoir obtenu le consentement de ses créanciers dans le cadre de l'offre publique d'acquisition initiée par son actionnaire de référence, la holding familiale brésilienne BWGI.



La fabricant d'emballages en verre indique que ses prêteurs bancaires ont accepté de renoncer à une clause qui aurait pu conduire ce changement de contrôle à déclencher le remboursement anticipé de financements existants.



Verallia explique par ailleurs avoir obtenu la renonciation de Bpifrance à son droit de demander le remboursement anticipé d'un prêt amortissable en cas de déclenchement de la clause de changement de contrôle.



Enfin, le groupe dit avoir obtenu le consentement de Crédit Agricole Leasing & Factoring (CALF), qui lui a même accordé une extension de la durée de ses programmes d'affacturage, du 1er décembre 2025 au 1er juin 2026.



Dans un communiqué, Veralllia dit se réjouir de la confiance qui lui a été manifestée par ses partenaires financiers.



Pour mémoire, BWGI - qui détient environ 28,8% du capital et 28% des droits de vote - ne prévoit pas de retirer Verallia de la cote à l'issue de son offre.





Valeurs associées VERALLIA 27,9800 EUR Euronext Paris -0,07%