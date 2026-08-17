Le rendement des obligations d'État allemandes atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, celui de la France son plus haut depuis 2009

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* Les craintes liées à l'inflation et aux dépenses publiques font grimper les rendements obligataires

* Les rendements français atteignent leur plus haut niveau depuis 2009

* Les marchés estiment que les États-Unis misent sur la pression économique contre l’Iran

par Stefano Rebaudo

Les rendements des obligations d'État à long terme de la zone euro ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, la perspective d'un conflit prolongé au Moyen-Orient faisant craindre que les pressions inflationnistes ne s'avèrent plus persistantes.

Les investisseurs craignent non seulement une hausse de l’inflation, mais aussi une augmentation des dépenses de défense si les tensions géopolitiques persistent, ce qui entraînerait une augmentation des émissions de dette et accentuerait la pression sur les marchés obligataires.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR a progressé d’un point de base pour s’établir à 3,21%, après avoir atteint 3,2158%, son plus haut niveau depuis mai 2011. Les rendements des obligations allemandes à deux ans DE2YT=RR , plus sensibles aux anticipations de taux d’intérêt, sont restés pratiquement inchangés à 2,79%.

L’Iran va mener une attaque militaire afin de briser le blocus naval américain imposé à la République islamique, a déclaré un haut responsable iranien à Reuters.

Les acteurs du marché ont noté que le président américain Donald Trump avait laissé entrevoir une stratégie s'appuyant davantage sur la pression économique via un blocus naval de l'Iran que sur une action militaire directe, et ont qualifié la situation actuelle d'impasse.

LA TRAJECTOIRE BUDGÉTAIRE DE LA FRANCE

“Le risque d'une nouvelle escalade et d'une perturbation prolongée du commerce dans le Golfe (reste bien réel)”, a déclaré Geoffrey Yu, stratège chez BNY.

“À mesure que l’été touche à sa fin, les marchés pourraient bientôt être confrontés à un test plus difficile: leur résilience tiendra-t-elle le coup une fois que les mesures de soutien temporaires auront pris fin?”, a-t-il ajouté.

Les obligations françaises restent sous pression, les investisseurs craignant que la trajectoire budgétaire de la France ne s’améliore guère avant l’élection présidentielle prévue au printemps 2027. Certains analystes ont fait valoir que, dans un contexte de faible volatilité, la recherche de rendement par les investisseurs pourrait contribuer à limiter tout élargissement de l’écart entre les obligations d’État françaises et les Bunds allemands, considérés comme des valeurs refuges.

Les rendements des obligations d’État françaises à 10 ans

FR10YT=RR ont progressé de 1,5 point de base à 4,05%, après avoir atteint 4,0581%, leur plus haut niveau depuis juin 2009. Les rendements des obligations d’État à 30 ans FR30YT=RR ont atteint 4,8617%, leur plus haut niveau depuis septembre 2008, en hausse de 2 points de base sur la journée.

L'écart de rendement entre les OAT à 10 ans et les Bunds

DE10FR10=RR s'établissait à 84 points de base, non loin de son plus haut niveau depuis octobre 2025.

Les marchés monétaires tablaient sur un taux de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) de 2,76% en mars 2027

EURESTECBM5X6=ICAP , contre 2,25% actuellement. Ils laissaient également entrevoir une probabilité supérieure à 90% d'une hausse des taux en septembre.

“Nous pensons que la BCE ne procédera qu’à une seule hausse au maximum”, a déclaré Mohit Kumar, économiste chez Jefferies.

“Les cours du pétrole sont actuellement inférieurs à tous les scénarios défavorables présentés par la BCE en juin et il n’est pas nécessaire de procéder à une série de hausses”, a-t-il ajouté. Les cours du pétrole, principal moteur de l’inflation, ont progressé en raison de l’absence de progrès dans les efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit avec l’Iran, même si l’absence de perturbations majeures de l’offre a limité ces hausses.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR a progressé de 1,5 point de base à 4,0%, tandis que celui des obligations à 30 ans a atteint 4,8254%, son plus haut niveau depuis novembre 2023. L'écart de rendement par rapport aux Bunds < DE10IT10=RR > s'établissait à 77 points de base. Il était de 63 points de base en février, avant l'attaque contre l'Iran, et a atteint 103,62 fin mars, son plus haut niveau depuis juin 2025.