Le rendement des obligations américaines à 30 ans atteint un nouveau plus haut depuis 24 ans

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Le rendement des obligations américaines à 30 ans US30YT=RR a atteint mercredi un nouveau plus haut depuis 24 ans, alors que la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux a repris un jour après avoir connu un répit face aux inquiétudes liées à la hausse de l'inflation et à l'endettement public.

Le rendement des obligations à 30 ans a brièvement frôlé les 5,7041% US30YT=RR avant la publication, plus tard dans la journée, du compte-rendu de la réunion de septembre de la Réserve fédérale.

Les rendements mondiaux ont repris leur ascension, effaçant en partie le soulagement ressenti lors de la séance précédente, alors que les inquiétudes liées à l’inflation et aux finances publiques pesaient sur les marchés et que les cours du pétrole remontaient. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en fin de séance une hausse de plus de 1% sur la journée, à environ 101,54 dollars le baril.

Les opérateurs attendaient également une adjudication d’obligations du Trésor à 10 ans plus tard dans la journée et une autre à 30 ans jeudi, qui constitueront le prochain test de l’appétit pour les obligations américaines.