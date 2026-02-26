Le rendement des obligations allemandes à 10 ans tombe à son plus bas niveau depuis novembre, alors que les actions chutent

Les rendements obligataires de la zone euro atteignent leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois dans un contexte d'aversion au risque

Les tensions entre les États-Unis et l'Iran et les inquiétudes concernant le secteur technologique pèsent sur le sentiment du marché

La BCE s'attend à ce que l'inflation se stabilise à l'objectif de 2 %, selon Mme Lagarde

(Mises à jour) par Samuel Indyk

Les rendements des obligations d'État de la zone euro sont tombés à leurs plus bas niveaux depuis plusieurs mois jeudi, l'appétit pour le risque s'étant affaibli, sous l'effet des tensions accrues entre les États-Unis et l'Iran, de l'hésitation à l'égard du secteur technologique et des craintes concernant les droits de douane américains à l'importation.

Les actions ont rebondi en Asie, mais les actions américaines ont fortement chuté à l'ouverture, les actions de Nvidia chutant à la suite de leurs résultats.

"La volatilité du marché des actions a soutenu les obligations d'État, valeur refuge", a déclaré Jussi Hiljanen, stratège en matière de taux chez SEB.

"Le risque est que les rendements augmentent si la situation géopolitique, en particulier en Iran, se calme un peu, mais il y a un grand point d'interrogation sur ce qui se passera dans ce pays."

Les États-Unis et l'Iran ont tenu un troisième cycle de négociations à Genève jeudi, dans le contexte d'un renforcement considérable de l'armée américaine au Moyen-Orient, Téhéran étant sous pression pour convenir d'un accord sur son programme nucléaire ou faire face à des frappes militaires.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans

DE10YT=RR , la référence de la zone euro, était en baisse de 2 points de base à 2,69%, son niveau le plus bas depuis le 28 novembre. Il était d'environ 2,90 % au début du mois. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les rendements du Trésor américain ont également baissé jeudi, le taux de référence à 10 ans US10YT=RR perdant 2,5 points de base à 4,023%.

LES DONNÉES SUR L'INFLATION SONT ESSENTIELLES

Les marchés se tournent vers les données d'inflation de février de plusieurs pays de la zone euro vendredi, après que l'inflation annuelle de janvier pour le bloc ait été confirmée à 1,7 % mercredi.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que la banque centrale s'attend à ce que l'inflation se stabilise à son objectif de 2% à moyen terme.

"Tous les derniers commentaires de la BCE au cours des deux dernières semaines ont indiqué qu'il n'y a pas de force au sein du Conseil des gouverneurs pour changer de direction prochainement", a déclaré M. Hiljanen de SEB.

La BCE a maintenu ses principaux taux d'intérêt en suspens depuis qu'elle a mis fin, en juin dernier, à une série d'abaissements qui ont duré un an.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne DE2YT=RR , qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, était en baisse de 1 pb à 2,041%.

Les marchés monétaires continuent de tabler sur une probabilité d'environ 30 % d'une baisse des taux de la BCE d'ici décembre. EURESTECBM7X8=ICAP

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans

IT10YT=RR a baissé de 2 points de base à 3,303%. L'écart par rapport aux Bunds était de 59,50 points de base, après être tombé à 53,50 points de base à la mi-janvier, le plus bas depuis août 2008.