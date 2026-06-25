Le remaniement de la direction de JPMorgan met en lumière le plan de succession de Dimon

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JPMorgan Chase a nommé jeudi deux cadres de la banque, Doug Petno et Troy Rohrbaugh, au poste de coprésidents , dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à préparer la succession de Jamie Dimon, directeur général de longue date .

Âgé de 70 ans, Jamie Dimon est à la tête de JPMorgan depuis plus de deux décennies. Il a su mener la banque à travers la crise financière de 2008 et plusieurs autres bouleversements, lui permettant ainsi de s'imposer comme la plus grande banque américaine en termes d'actifs et la première banque mondiale en termes de capitalisation boursière.

Sa succession fait depuis longtemps l'objet de spéculations, et les nominations de jeudi vont relancer le débat sur les dirigeants considérés comme des successeurs potentiels de ce dirigeant de renom.

Voici quelques-uns des principaux dirigeants de la banque:

TROY ROHRBAUGH, COPRÉSIDENT

Parallèlement à sa promotion au poste de coprésident, Troy Rohrbaugh a été nommé jeudi à la tête de la division « Consumer and Community Banking » de JPMorgan. Vétéran de l'entreprise, il a rejoint la banque en 2005 en tant que directeur général et responsable mondial des dérivés de change.

Avant l'annonce de jeudi, il codirigeait avec Petno l'unité « Commercial & Investment Bank » (CIB) de la banque. Rohrbaugh est considéré comme l'un des principaux candidats à la succession de Dimon, ont indiqué les analystes de Bank of America dans une note, tout en précisant que cela pourrait ne pas se produire avant plusieurs années.

DOUG PETNO,COPRÉSIDENT

Petno, banquier chevronné comptant plus de trois décennies au sein de l'entreprise, continuera à diriger la division CIB en tant qu'unique directeur général. Avant sa promotion à la tête de la division CIB en janvier 2025, Petno était codirecteur de la division « Global Banking », qui sert plus de 65 000 clients dans 46 pays.

On lui attribue le mérite d'avoir supervisé l'expansion des activités de banque commerciale de la banque aux États-Unis pendant son mandat de directeur général de cette division, de 2012 à 2024, tout en pilotant la croissance internationale des activités de la division dédiées aux entreprises de taille intermédiaire.

MARY ERDOES, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LA DIVISION ASSET & WEALTH MANAGEMENT

Erdoes, dont le rôle reste inchangé après le remaniement de jeudi, est depuis longtemps directrice générale de la division Asset & Wealth Management de JPMorgan, qui gère plus de 7 000 milliards de dollars d'actifs clients et s'adresse aux institutions, aux gouvernements et aux particuliers fortunés du monde entier.

Cette vétérane de l'entreprise dirige cette division depuis 2009 et travaille au sein de la banque depuis trois décennies.

Elle siège également au conseil d'administration de l'U.S.-China Business Council, une association à but non lucratif qui promeut la collaboration commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales.

JENNIFER PIEPSZAK, DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

Piepszak, qui continuera d'exercer les fonctions de directrice des opérations de la banque, a rejoint JPMorgan il y a plus de trois décennies et a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise, notamment celui de directrice financière entre 2019 et 2021.

Avant de devenir directrice des opérations, elle a codirigé la division CIB, supervisant les activités de banque internationale, les marchés, les services de titres et les opérations de paiement.

Piepszak figurait parmi les favoris pour succéder à Dimon jusqu'à ce qu'elle se retire de la course en janvier 2025.