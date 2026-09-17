Le relèvement d'objectifs d'Amer Sports boudé par Wall Street

Amer Sports recule nettement à la Bourse de New York jeudi matin, le marché ne se laissant guère émouvoir par le relèvement d'objectifs annoncé à l'occasion d'une journée d'investisseurs organisée à Annecy, qui était largement attendu par les investisseurs. Un peu moins de deux heures après l'ouverture, le titre reculait de 2,2% à 26,5 dollars, à comparer avec une hausse de plus de 1% pour l'indice S&P 500.

L'équipementier sportif, qui détient les marques Arc'teryx, Salomon et Wilson, dit désormais prévoir une croissance de 20% à 22% de son chiffre d'affaires au titre du 3ème trimestre, à comparer avec une précédente estimation comprise entre 18% et 20%.

Le groupe a par ailleurs revu à la hausse son objectif de marge opérationnelle ajustée, qu'il voit maintenant dépasser l'intervalle de 13,5% à 14% envisagé jusqu'ici.

Les professionnels estiment cependant que ces prévisions favorables étaient en amont bien intégrées dans les cours.

"Etant donné qu'Amer avait déjà relevé ses objectifs pour le 3ème trimestre 2025 lors de sa journée d'investisseurs de l'an dernier, beaucoup d'intervenants s'attendaient à ce qu'il en fasse de même cette année", réagissent les équipes d'UBS.

"Au vu de nos conversations avec les investisseurs, nous avons aussi l'impression que l'actualisation de ses perspectives de long terme s'inscrit également en ligne ou presque avec les attentes de la communauté financière", poursuit la banque suisse.

L'entreprise a mis à jour à l'occasion de sa journée d'investisseurs son "algorithme" financier de long terme : pour les cinq exercices suivant son exercice 2026, elle dit envisager une croissance de son chiffre d'affaires allant de 10% à 15%.

Quant à sa marge opérationnelle (Ebit), elle devrait s'améliorer de 0,3 à 0,7 point de pourcentage dans l'intervalle.

Un positionnement de niche qui reste apprécié

"Franchement, ces annonces ne vont pas faire exploser les cours, mais elles confirment le fait que tout le monde préfère Amer Sports dans le secteur du sportswear", juge UBS.

"Le marché va par ailleurs percevoir les perspectives à long terme d'Amer comme prudentes, sachant que l'entreprise a largement surpassé les objectifs qu'elle avait communiqués lors de son introduction en Bourse et lors de sa réunion de l'an dernier", ajoute l'établissement financier.

Depuis son IPO de février 2024, le titre s'est envolé de 97%, les investisseurs appréciant le positionnement du groupe, qui se focalise sur le segment de niche du marché haut de gamme des sports d'extérieur, notamment avec sa marque Arc'teryx, qui évolue entre le luxe et le marché de masse.

Du fait des inquiétudes entourant la consommation des ménages, dues au contexte persistant de tensions inflationnistes, l'action cède pour l'instant 29% cette année.