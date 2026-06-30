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Le REIT immobilier Arbor Realty recule après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 22:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Arbor Realty Trust ( ABR.N ), un fonds d'investissement immobilier spécialisé dans les prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, a vu son cours reculer de 3,8 % à 5,21 dollars lors des négociations après clôture, alors que la société cherche à lever des capitaux ** La société basée à Uniondale, dans l’État de New York, annonce une émission privée de 300 millions de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2029

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour rembourser intégralement 270 millions de dollars d’obligations de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance le 1er septembre 2026, et d’affecter le solde à des fins générales

** Elle prévoit également d’utiliser jusqu’à 130 millions de dollars pour racheter des actions afin de faciliter la couverture des investisseurs détenant les obligations convertibles

** L'action ABR a clôturé en hausse de 1,5 % à 5,42 dollars mardi, en baisse de 30 % depuis le début de l'année

** La société affiche une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars

** Sur les cinq analystes qui couvrent le titre, un recommande « d'acheter », un autre « de conserver » et trois conseillent de « vendre »; l'objectif de cours médian est de 8 dollars, selon les données de LSEG

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