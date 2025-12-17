Le régulateur californien reporte l'ordre de suspension des ventes de Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le DMV déclare que le sursis de 90 jours a pour but de donner à Tesla le temps de remédier à la situation

Le sursis intervient immédiatement après que le DMV a ordonné une suspension des ventes de 30 jours

Le DMV avait accusé Tesla de surestimer ses capacités de conduite autonome

(Ajoute tout au long de l'article les commentaires du directeur du DMV et de Tesla et les détails de l'ordre écrit) par Abhirup Roy et Chris Kirkham

Un régulateur californien a reporté l'ordre de suspendre les ventes de Tesla

TSLA.O sur son plus grand marché américain, donnant au constructeur de véhicules électriques plus de temps pour répondre à ses accusations de marketing trompeur et de surestimation des capacités de conduite autonome.

Le département des véhicules à moteur (DMV) a ordonné la suspension des licences de fabrication et de vente de Tesla pour 30 jours, en adoptant les propositions d'un juge, mais l'a immédiatement mise en suspens, a déclaré Steve Gordon, directeur du DMV, à la presse mardi.

Le sursis sera un soulagement pour un constructeur automobile qui, comme ses pairs, est confronté à une chute de la demande de VE à la suite de l'expiration des crédits d'impôt qui ont été un moteur majeur des ventes.

Dans le même temps, le directeur général Elon Musk a recentré Tesla sur les robots-taxis équipés de technologies de conduite autonome et sur les robots humanoïdes, et une grande partie de sa valorisation dépend de ces paris.

En 2022, le DMV a accusé Tesla de tromper les consommateurs en utilisant les noms de marque Autopilot et Full Self-Driving (FSD) pour désigner les fonctions avancées d'aide à la conduite de ses véhicules. L'autorité de régulation a déclaré à la juge Juliet Cox de l'Office of Administrative Hearings que ces noms impliquaient à tort que les voitures fonctionnaient de manière autonome.

Un avocat de Tesla a déclaré à l'audience que le constructeur automobile avait "clairement et systématiquement" expliqué que les voitures équipées des logiciels Autopilot et FSD nécessitaient une supervision et n'étaient pas autonomes.

La juge Cox a proposé la suspension, que le DMV a adoptée mais l'a mise en attente mardi. Steve Gordon a déclaré que l'agence souhaitait donner à Tesla "une chance supplémentaire de pouvoir remédier à la situation", ajoutant qu'il espérait qu'elle "trouverait un moyen de corriger ces déclarations trompeuses".

Le DMV a reporté la suspension de la licence de vente de Tesla pour 90 jours et de sa licence de fabrication pour une durée indéterminée.

Pour éviter la suspension, le DMV a déclaré que Tesla peut soumettre une déclaration confirmant qu'elle a soit cessé d'utiliser le nom Autopilot pour son logiciel d'aide à la conduite, soit qu'elle confirme que ses voitures peuvent fonctionner sans la surveillance active d'un humain.

Le DMV a déclaré que Tesla peut faire appel de la suspension ou demander une révision judiciaire d'ici le 14 février.

Dans un communiqué, Tesla a déclaré: "C'était une ordonnance de protection des consommateurs concernant l'utilisation du terme "Autopilot" dans un cas où aucun client ne s'est manifesté pour dire qu'il y avait un problème. Les ventes en Californie se poursuivront sans interruption."

Un porte-parole a refusé de préciser comment Tesla savait qu'aucun client ne s'était plaint. Il a également refusé de dire si Tesla cesserait d'utiliser le nom Autopilot ou si elle ferait appel.

L'Autopilot permet aux véhicules Tesla d'accélérer, de freiner et de rester dans leur voie sur les autoroutes. La conduite autonome complète permet aux véhicules de changer de voie et de respecter les feux de signalisation dans les rues de la ville.

Le DMV s'est concentré sur le terme Autopilot car Tesla a apporté des modifications à FSD pendant la procédure, a déclaré Steve Gordon, sans donner plus de détails.

Tesla a ajouté le terme "supervisé" pour la FSD dans les véhicules de tourisme. Elle utilise une version non supervisée du logiciel pour déplacer les voitures des chaînes de montage aux lots de livraison dans certaines de ses usines. Elle utilise également la FSD pour un service de robot-taxi à Austin, au Texas, avec des moniteurs de sécurité humains dans les sièges des passagers avant et une assistance à distance.