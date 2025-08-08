Le régulateur britannique de la concurrence autorise la fusion entre Boeing et Spirit AeroSystems

Le régulateur britannique de la concurrence a déclaré vendredi qu'il avait autorisé le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems par Boeing, après avoir décidé de ne pas soumettre l'opération à une enquête approfondie.