Décès de l'architecte Denis Valode, l'un des plus influents de France
information fournie par AFP 11/12/2025 à 16:53

L'architecte Denis Valode à Paris le 22 octobre 2013 ( AFP / ERIC PIERMONT )

L'architecte Denis Valode, qui a réalisé de nombreux projets en France et dans le monde, dont l'extension en mer de Monaco ou la tour Saint-Gobain à La Défense, est décédé mardi, a annoncé jeudi son agence.

Denis Valode, mort à 79 ans des suites d'une longue maladie, était le co-fondateur, avec Jean Pistre, de Valode & Pistre, l'une des plus grandes agences d'architecture et d'urbanisme en France.

Implantée à Paris et Pékin, elle a été fréquemment récompensée par des prix architecturaux, dont l'Équerre d'Argent, depuis sa création en 1980.

Denis Valode était "un architecte de grand talent et un dessinateur hors pair", a souligné son agence dans un communiqué.

Parmi les réalisations les plus notables de Valode & Pistre, figurent le Grand Stade Pierre Mauroy à Lille, les Tours T1 et Saint-Gobain à la Défense, l'extension en mer de Monaco sur six hectares, le parc des expositions de Shenzhen en Chine, plusieurs gares du Grand Paris Express, le Musée d'art contemporain de Bordeaux ou encore le centre commercial Beaugrenelle à Paris.

Moins célèbres que les architectes stars comme Jean Nouvel ou Dominique Perrault, Denis Valode et Jean Pistre avaient pris publiquement position contre les projets de moderniser l'apparence de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. La cathédrale "doit être reconstruite exactement à l'identique", avaient-ils demandé.

