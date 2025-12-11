Les "architectes de l'IA" désignés personnalités de l'année par le magazine Time

Lisa Su, qui dirige AMD, à Washington le 8 mai 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le dirigeant de xAI Elon Musk (à gauche), à Los Angeles le 6 mai 2024, et celui et d'OpenAI Sam Altman à Séoul le 4 février 2025 ( AFP / Frederic J. BROWN )

Les "architectes" de l’intelligence artificielle (IA), parmi lesquels le patron d'OpenAI Sam Altman, celui de Nvidia Jensen Huang ou celui de xAI Elon Musk, ont été désignés jeudi comme les personnalités de l'année par le magazine américain Time.

"L'IA est assurément devenue l'outil le plus influent dans la compétition entre grandes puissances depuis l'avènement des armes nucléaires", écrit la prestigieuse publication sur son site.

Le patron de Nvidia Jensen Huang, à Washington le 19 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Sa Une, décrite comme une "peinture", montre huit personnalités de l'IA assises sur une poutre métallique comme suspendue au-dessus d'une ville, reprenant l'image emblématique d'ouvriers construisant un gratte-ciel à New York au début du XXe siècle.

L'experte de l'université Stanford Fei-Fei Li, surnommée la marraine de l'IA, à Londres le 5 novembre 2025 ( POOL / Yui Mok )

Ces patrons des géants de la tech, estime Time, "ont pris les rênes de l'histoire, développé des technologies et pris des décisions qui redessinent le paysage de l'information, le climat et nos moyens de subsistance."

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, à Washington le 31 janvier 2024 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Les huit personnalités représentées sur l'image sont les patrons de Meta Mark Zuckerberg, de AMD Lisa Su, d'xAI Elon Musk, de Nvidia Jensen Huang, d'OpenAI Sam Altman, de la division IA de Google, DeepMind, Demis Hassabis, d'Anthropic Dario Amodei, et enfin l'experte de l'université Stanford Fei-Fei Li, surnommée la marraine de l'IA.

Demis Hassabis, patron de la division IA de Google, DeepMind, à Londres le 9 juillet 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )

"Se livrant à une course à la fois côte à côte et les uns contre les autres, ils ont misé des milliards de dollars sur l'un des plus grands projets d'infrastructure de tous les temps. Ils ont réorienté des politiques gouvernementales, modifié les rivalités géopolitiques et introduit les robots dans les foyers", écrit Time.

Dario Amodei, numéro 1 d'Anthropic, à Davos le 23 janvier 2025 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le magazine avait désigné Donald Trump, élu président pour un second mandat à la tête des Etats-Unis, personnalité de l'année fin 2024.

La distinction, accordée depuis 1927, est généralement vouée à souligner le poids et l'influence d'une personnalité sur la scène internationale, pas forcément sa popularité ni le soutien du magazine new-yorkais, dont le palmarès va d'Adolf Hitler en 1938 à la superstar de la pop Taylor Swift en 2023.