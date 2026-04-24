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Le régulateur brésilien approuve une enquête plus approfondie sur l'utilisation des contenus d'information par Google
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 01:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Google)

L'organisme brésilien de surveillance **de la** concurrence CADE a approuvé jeudi une recommandation visant à approfondir les enquêtes sur l'utilisation du contenu journalistique par Alphabet's GOOGL.O Google, ce qui permettrait d'évaluer l'abus potentiel de la position dominante de l'entreprise sur le marché. Les membres de la CADE ont soutenu une proposition de son chef intérimaire, Diogo Thomson de Andrade, de renvoyer l'affaire à sa surintendance générale pour une procédure administrative formelle, citant l'évolution de la conduite de Google depuis le début de l'enquête de 2019.

CONTEXTE

* L'affaire a débuté à la suite de la décision prise par la CADE en 2019 d'examiner les conditions de concurrence sur les marchés de la recherche et de l'information.

* L'enquête initiale s'est concentrée sur la collecte automatisée par Google de contenus journalistiques et leur affichage dans les résultats de recherche.

* La surintendance générale de la CADE avait précédemment recommandé de classer l'affaire faute de preuves suffisantes de violations.

NOUVELLES CONCLUSIONS

* La nouvelle analyse de M. De Andrade **a noté** que le comportement de Google a évolué avec les fonctions génératives de l'IA qui synthétisent les informations directement dans les interfaces de recherche.

* Elle a mis en évidence la dépendance structurelle potentielle des éditeurs de presse à l'égard des mécanismes de recherche de Google pour atteindre leur public.

* M. De Andrade a souligné que cela pourrait constituer une exploitation abusive en extrayant de la valeur du contenu de tiers sans compensation proportionnelle.

* Google a déclaré dans un communiqué qu'il pensait que la décision de la CADE reflétait une "mauvaise compréhension" du fonctionnement de ses produits, ajoutant qu'il continuerait à s'engager pour répondre à toutes les questions.

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