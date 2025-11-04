Le régulateur américain rejette le plan de Colonial Pipeline visant à modifier la livraison d'essence dans le nord-est des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Colonial au paragraphe 6)

La Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a rejeté lundi la proposition de Colonial Pipeline de modifier la façon dont elle livre l'essence de la côte du golfe du Mexique aux consommateurs du nord-est, estimant que la société n'avait pas réussi à démontrer que sa proposition était juste et raisonnable.

Colonial a déposé en mars une demande d'actualisation de ses tarifs en vue d'obtenir l'autorisation de mettre fin au chevauchement des livraisons de différentes qualités d'essence, ainsi qu'aux livraisons d'essence dite "Grade 5" vendue dans certains États du nord-est pendant l'hiver. La société souhaitait également modifier les spécifications de livraison.

Un groupe d'expéditeurs de Colonial , dont les grandes compagnies pétrolières Exxon Mobil et BP, avait protesté contre ces changements, arguant qu'ils nuiraient à leurs activités en transférant les marges de mélange à Colonial. Les expéditeurs ont également fait valoir que les changements porteraient préjudice aux consommateurs en augmentant les prix des carburants à la pompe.

"Nous rejetons le tarif car nous estimons que Colonial ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve en démontrant que ses propositions sont justes et raisonnables", a déclaré l'autorité de régulation dans un document.

La commission a estimé que le plan dégraderait la qualité de l'essence sans dédommager les expéditeurs, imposerait des coûts supplémentaires et donnerait à la filiale de Colonial un avantage indu, tout en n'offrant pas d'avantages opérationnels justifiés.

"Colonial examine la décision de la FERC qui a été rendue ce soir concernant les changements proposés aux spécifications des produits", a déclaré la société dans un courriel adressé à Reuters.