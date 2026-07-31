Le registraire de noms de domaine GoDaddy resserre ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GoDaddy GDDY.N a resserré ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a globalement atteint les estimations pour le deuxième trimestre jeudi, dans un contexte de ralentissement de l'adoption des outils d'IA et de moindre acquisition de clients.

Voici quelques détails:

* GoDaddy a massivement investi dans des outils d’IA destinés à aider les petites et moyennes entreprises à créer et à automatiser leurs sites web.

* La société basée à Tempe, en Arizona, prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,215 milliards et 5,255 milliards de dollars, contre une fourchette de 5,195 milliards à 5,275 milliards de dollars annoncée précédemment.

* GoDaddy est confronté à une forte concurrence de la part d’entreprises telles que Wix WIX.O , qui a développé de manière agressive ses propres outils de création de sites web basés sur l’IA.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 1,298 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,295 milliard, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait se situer entre 1,32 milliard et 1,34 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations.

* La plateforme « Airo.ai » de GoDaddy, qui aide les utilisateurs à créer des logos, des sites web et des supports marketing de marque à partir de la base de données existante du client, a connu une expansion rapide depuis son lancement l’année dernière.

* « GoDaddy mène une transformation de l’entreprise autour de l’IA, avec Airo au cœur de cette stratégie, afin de créer un système d’exploitation autonome qui aide nos clients à aller plus loin », a déclaré le directeur général Aman Bhutani.