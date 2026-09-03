Le reflux du pétrole offre un petit bol d'air à l'Europe

Après avoir aligné trois séances consécutives dans le rouge, les Bourses européennes devraient amorcer un léger redressement jeudi matin, accompagnées par la reprise de Wall Street la veille, le recul des cours du pétrole prenant le pas sur les résultats décevants de Broadcom dans un contexte qui reste à la prudence à la veille des chiffres très attendus de l'emploi américain.

A en croire les premières indications disponibles, le CAC 40 se dirige vers un gain de quelque 0,1% à l'ouverture, le DAX de Francfort pourrait gagner jusqu'à 0,2% et l'Euro STOXX 50 grappiller autour de 0,1%.

D'après les analystes, les velléités de rebond observées sur les places du Vieux Continent témoignent du fait que les investisseurs n'ont pas totalement abandonné l'espoir d'une accalmie au niveau des prix de l'énergie, qui serait susceptible à son tour d'apporter un peu de répit sur le compartiment obligataire.

La tendance hier à New York a été largement soutenue par la perspective d'un démarrage plus tardif que prévu du cycle de resserrement monétaire attendu de la part de la Réserve fédérale suite à la publication d'un rapport ADP sur l'emploi privé inférieur aux attentes.

Timides espoirs d'une pause sur les taux

"Le ralentissement continu du marché du travail américain offre à la banque centrale une marge de manoeuvre accrue pour temporiser, ce qui pourrait lui éviter d'avoir à relever ses taux d'intérêt lors de sa réunion prévue dans deux semaines", rappelle Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse marchés chez CMC Markets.

Le très influent président de la Fed de New York, John Williams, a par ailleurs apporté un ton légèrement plus rassurant en jugeant les données récentes "encourageantes" et en estimant que l'inflation semblait progressivement ralentir à mesure que les effets des droits de douane s'estompent.

Les marchés d'actions américains en ont profité pour mettre fin à trois séances de baisse d'affilée. A la clôture, le Dow Jones reprenait près de 0,6%, le S&P 500 progressait d'environ 0,5% et le Nasdaq 100 s'adjugeait plus de 0,2%.

Si les Bourses européennes s'apprêtent à rebondir ce jeudi, elles pourraient cependant rester sous pression, une certaine nervosité commençant à se faire sentir avant les décisions de la BCE puis de la Fed, attendues au cours des deux semaines qui viennent.

D'ici là, les développements sur le front du pétrole n'en seront que plus suivis.

"Plus les prix de l'or noir augmentent, plus la pression inflationniste s'accentue et plus les banques centrales sont incitées à réagir", résume Andreas Lipkow.

"En Europe, la BCE a déjà laissé entendre qu'une nouvelle hausse des taux aurait lieu en septembre afin de contrer ces tensions sur les prix", ajoute le stratège.

Le pétrole soulage les pressions inflationnistes

La perspective d'une moindre demande de pétrole consécutive à une décélération de la croissance économique mondiale due à la récente remontée des taux d'emprunt provoque un nouvel accès de faiblesse des prix du baril.

Le Brent abandonne 1,5% à 94,2 dollars tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 1,2% à 89,9 dollars.

La tension reflue également sur le marché obligataire, les opérateurs revoyant à la baisse leurs paris sur une hausse des taux dans deux semaines en raison des derniers chiffres de l'emploi.

Après avoir dépassé hier la barre des 4,80%, au plus haut depuis 2023, le rendement des Treasuries à 10 ans revient actuellement vers 4,7960%, tandis que celui de l'obligation à 30 ans se stabilise autour de 5,27%.

Très attendue, la publication du concepteur de semi-conducteurs Broadcom n'a en revanche pas donné lieu au feu d'artifice espéré.

Le groupe de Palo Alto a dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires légèrement inférieures aux attentes pour son quatrième trimestre, malgré la forte croissance de ses activités liées à l'intelligence artificielle.

Le groupe vise environ 34,8 milliards de dollars de revenus, contre 35,03 milliards anticipés par les analystes. L'action, qui n'affiche plus qu'une progression d'environ 6% depuis le début de l'année, reculait de plus de 2% dans les échanges post-clôture.

La journée sera dominée par la parution, dans le courant de la matinée, des indices d'activité PMI pour le secteur des services en Europe puis des chiffres des inscriptions au chômage et de l'ISM des services aux Etats-Unis.

L'attentisme pourrait cependant prévaloir en attendant la publication, demain, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, qui constituera de loin le rendez-vous le plus attendu de la semaine.