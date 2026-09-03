Les Bourses européennes ouvrent à plat

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris grappillait 0,01%, Francfort 0,09%, Londres 0,07% et Milan 0,05%.

Euronext CAC40