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Les Bourses européennes ouvrent à plat
information fournie par AFP 03/09/2026 à 09:08
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert autour de l'équilibre jeudi, profitant de la relative accalmie sur les marchés pétroliers et sur les taux d'emprunts souverains, la prudence restant aussi de mise avant les prochaines données sur l'emploi américain.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris grappillait 0,01%, Francfort 0,09%, Londres 0,07% et Milan 0,05%.

Euronext CAC40

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