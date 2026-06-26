Le rééquilibrage de l'indice Russell pourrait accentuer la volatilité de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Noel Randewich

Même selon les critères de SpaceX SPCX.O , cette journée de vendredi s'annonce mouvementée, alors que les fonds d'investissement qui répliquent les indices Russell s'apprêtent à ajouter à leurs portefeuilles des actions de la société d'Elon Musk, spécialisée dans l'Internet et les fusées, pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Après une introduction en bourse retentissante ce mois-ci, l’action SpaceX a connu des fluctuations spectaculaires, s’envolant de 67% pour atteindre son plus haut intrajournalier du 16 juin à 225,64 dollars, avant de chuter pour clôturer jeudi à 153 dollars.

Le titre reste bien au-dessus du prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que les investisseurs s’efforcent d’évaluer une entreprise qui a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière, mais dont les bailleurs de fonds s’attendent à ce qu’elle domine les marchés de l’Internet par satellite, de l’intelligence artificielle et des lancements spatiaux commerciaux, qui, selon eux, définiront la prochaine décennie des infrastructures mondiales. FTSE Russell intégrera SpaceX à ses indices Russell américains après la clôture des marchés vendredi, dans le cadre de sa reconstitution semestrielle des indices . Cela signifie que les fonds négociés en bourse (ETF) à gestion passive qui répliquent les indices Russell, tels que l’iShares Russell 1000 ETF IWB.P , devront ajouter des actions SpaceX à leurs portefeuilles. Cette opération devrait se dérouler dans un laps de temps très court, vendredi à l’approche de la clôture du marché, les gestionnaires de fonds cherchant à minimiser l’« erreur de suivi » entre la performance de leurs fonds et celle de l’indice, qui peut survenir si leur prix d’achat diffère du cours de clôture.

Alors que la capitalisation boursière de SpaceX, qui s’élève à 2 000 milliards de dollars, la rend presque aussi valorisée qu’Amazon AMZN.O , seuls environ 100 milliards de dollars d’actions ont été mis en vente sur le marché boursier, le reste étant détenu par Musk, d’autres initiés et des employés. Les fonds gérés de manière passive devront acheter pour près de 3 milliards de dollars d’actions SpaceX afin de s’aligner sur les indices Russell qu’ils répliquent, a estimé Jefferies dans un rapport publié ce mois-ci. Cela pourrait entraîner une tension à l’approche de l’enchère de clôture de vendredi, même si les positions sur les options semblaient modérées.

Les contrats d’options sur SpaceX arrivant à échéance vendredi sont tarifés en prévision d’une fluctuation du cours de l’action de 3.6% dans un sens ou dans l’autre d’ici la fin de la semaine, selon les données de Trade Alert.

SpaceX devrait également être intégré en juillet au Nasdaq 100 .NDX , fortement orienté vers les technologies, un événement qui obligera les grands fonds indiciels tels que l’ETF Invesco QQQ, qui suit cet indice, à acheter ses actions.

Après ses pertes lors des dernières séances, SpaceX se négocie à 107 fois son chiffre d’affaires de 2025, une valorisation astronomique. À titre de comparaison, le géant des puces pour l’IA, Nvidia NVDA.O , se négociait récemment à 21 fois son chiffre d’affaires.

S&P Global a empêché SpaceX d’intégrer l’indice S&P 500 .SPX après avoir déclaré ce mois-ci qu’il ne modifierait pas ses critères d’inclusion pour s’adapter aux introductions en bourse de sociétés à très forte capitalisation. Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit être rentable au cours de son dernier trimestre ainsi que sur l’ensemble de ses quatre derniers trimestres, conformément à l’une des règles que S&P a laissées inchangées.

L’intégration dans le S&P 500, en 2020, d’une autre entreprise de Musk, Tesla TSLA.O , avait entraîné une ruée sur le titre en fin de séance, faisant grimper l’action de 6%.