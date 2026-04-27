Le record de marathon de Sawe donne un coup de pouce à Adidas dans la course aux « superchaussures » face à Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Sawe, vainqueur du marathon de Londres, affirme que sa nouvelle chaussure Adidas l'a aidé

* L'Adizero Adios Pro Evo 3 est 30 % plus légère que ses prédécesseurs, selon Adidas

* Adidas remporte une victoire sur Nike, son action progresse de 1,5 %

* Nike lancera de nouvelles versions des chaussures de marathon Alphafly et Vaporfly plus tard cette année

(Ajoute les commentaires d'investisseurs et d'analystes, des citations des coureurs et le code TV à insérer) par Helen Reid et Millie McCaughan

Les actions du fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE ont progressé lundi après que le Kenyan Sabastian Sawe soit devenu le premier athlète à courir un marathon en moins de deux heures lors d'une course officielle, accomplissant cet exploit avec les chaussures Adizero Adios Pro Evo 3 de la marque.

Sawe a pulvérisé dimanche l'une des barrières les plus insaisissables de l'athlétisme en remportant haut la main le marathon de Londres en 1 heure 59 minutes et 30 secondes. Le marathon en moins de deux heures est l'un des plus grands défis sportifs depuis des années.

Cette victoire est un coup de pouce pour Adidas face à son rival de toujours Nike NKE.N , après des années d'expériences en laboratoire et de tentatives infructueuses visant à créer une « super chaussure » pour battre le record.

Après la course, Sawe a brandi sa paire de baskets Adizero Adios Pro Evo 3 à 500 dollars, sur laquelle il avait inscrit « WR » et « sub-2 » au marqueur noir. Il a battu le précédent record du monde de 2 h 00 min 35 s établi lors du marathon de Chicago en octobre 2023 par le regretté Kelvin Kiptum.

« La grande différence, c'est qu'elle est très légère et très confortable », a déclaré Sawe aux journalistes lundi à propos de cette chaussure, qui devrait être mise en vente au grand public jeudi.

L'Éthiopien Yomif Kejelcha a terminé deuxième à Londres dimanche pour ses débuts en marathon et Tigst Assefa a battu son propre record du monde féminin. Ils portaient eux aussi des chaussures Adizero Adios Pro Evo 3.

« Je suis très heureuse d’avoir battu le record et d’avoir gagné à Londres pour la deuxième fois. Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Assefa, qui attribue sa victoire à des chaussures qui « me permettent de courir vite » – ainsi qu’à des années de discipline et de travail acharné.

« Je me suis entraînée dur, et c’est grâce à tous ces efforts que j’ai atteint ce niveau de réussite », a-t-elle déclaré.

NIKE CHERCHE À RATTRAPER SON RETARD

Grâce à une mousse innovante, à des semelles en carbone et à des composants ultra-légers, la troisième version de l’Adizero Adios Pro Evo 3 pèse en moyenne 97 grammes, soit 30 % de moins que son prédécesseur, et améliore l’économie de course de 1,6 %, a déclaré Adidas.

De nombreux coureurs que Reuters a observés dimanche dans la zone de départ du championnat, la section amateur la plus rapide du marathon de Londres, portaient des chaussures Adidas ou les Nitro Elite de Puma. Les Alphafly et Vaporfly de Nike, qui ont dominé les lignes de départ pendant des années, étaient rares.

Le marché des chaussures de course s'est considérablement développé ces dernières années, intensifiant la concurrence pour transformer les nouvelles technologies en produits rentables.

Les marathons attirent plus de 50 000 coureurs et les marques de vêtements de sport déploient généralement du personnel pour compter, à l'aide d'un compteur, combien d'entre eux portent leur marque lorsqu'ils franchissent la ligne d'arrivée.

Des marques spécialisées comme Hoka et On ont profité de cette hausse de la demande, tandis que Nike, qui se concentrait traditionnellement davantage sur le marché américain du basket-ball, a dû repenser sa stratégie.

« Nike s'apprête à lancer de nouvelles versions de ses chaussures de marathon Alphafly et Vaporfly, mais celles-ci ne seront disponibles que plus tard dans l'année », a déclaré Simon Jaeger, gestionnaire de portefeuille chez Flossbach von Storch, qui détient des actions à la fois chez Adidas et chez Nike.

« Nike s'est retrouvée en difficulté parce qu'elle n'était pas assez innovante », a déclaré Jaeger, soulignant « l'échec du leadership » de l'ancien directeur général de la société américaine, John Donahoe .

Le directeur général Elliott Hill, qui a pris les rênes en 2024, s'est engagé à recentrer la marque sur des sports phares comme la course à pied et le football, mais les marges ont continué de souffrir, entraînant une baisse de la capitalisation boursière de l'entreprise et des suppressions d'emplois .

La tentative « Breaking2 » de Nike à Monza en 2017 a échoué de peu, bien que le grand kenyan Eliud Kipchoge ait couru en moins de deux heures lors du « 1:59 Challenge » d'INEOS deux ans plus tard. Ces performances n'ont toutefois pas été inscrites dans les livres des records officiels de la discipline.

HAUSSE DU COURS DE L'ACTION ADIDAS

Jaeger a déclaré qu'Adidas, en revanche, progressait tant dans le domaine des chaussures de ville que dans celui de la course à pied de haut niveau.

Ses actions ont progressé de 1,5 % en milieu de matinée lundi, bien qu'elles aient reculé de 18 % depuis le début de l'année en raison des inquiétudes concernant l'exposition du groupe aux droits de douane américains et l'impact du conflit au Moyen-Orient.

« La famille Adidas est extrêmement fière des exploits historiques de Sabastian et Tigst », a déclaré Patrick Nava, directeur général d'Adidas Running, dans un communiqué.

« Cela témoigne des années de travail acharné et de dévouement dont ils ont fait preuve, aux côtés de notre équipe d’innovation. »

Adidas a lancé ses baskets Adizero Adios Pro Evo 1 fin 2023, après qu’Assefa eut établi un nouveau record du monde du marathon féminin en les portant lors du marathon féminin de Berlin.

L'Adizero Adios Pro Evo 3 sera mise en vente via l'application Adidas, puis commercialisée à plus grande échelle lors de la saison des marathons d'automne, selon le site web de l'entreprise, mais son prix élevé la rend inaccessible à la plupart des coureurs.