Eh non, Ayoub Bouaddi ne sera pas l’homme du match de Brésil-Maroc

On aurait pu avoir un natif de Creil homme du match d’une rencontre de Coupe du monde, mais il n’en sera rien. Impressionnant de maîtrise pour sa troisième cape internationale, Ayoub Bouaddi a été mis sous le feu des projecteurs lors du choc entre le Brésil et le Maroc (1-1). Adoubé par tous les observateurs, le milieu de terrain du LOSC pouvait s’attendre à une récompense à la hauteur de son talent, en plus de nouvelles rumeurs qui l’enverraient au Paris Saint-Germain.

Malheureusement, les officiels de la FIFA en ont décidé autrement. Au coup de sifflet final, il s’avère que Vinícius aura l’honneur de gagner ce trophée. La star du Real Madrid n’a pour autant pas démérité, auteur d’un but somptueux pour remettre les deux équipes à égalité. Une étincelle dans la nuit brésilienne, tant la prestation des Auriverdes aura été assez insipide, comme celle d’Igor Thiago ou Raphinha, ses deux compères en attaque.…

MP pour SOFOOT.com