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L’Ecosse tire une croix sur Haïti
information fournie par So Foot•14/06/2026 à 05:13
L’Ecosse tire une croix sur Haïti
Haïti 0-1 Écosse
But : John McGinn (28
e
) pour l’Écosse.
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Victorieuse d'une valeureuse sélection haïtienne, l'Écosse repart de Boston avec trois points dans la poche (1-0) et la tête du groupe C. Surprise ! Haïti 0-1 Écosse But : McGinn (29 e ) pour l’Écosse Bonne nouvelle: un match disputé au Gillette Stadium ne doit ...
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