Le réassureur Swiss Re voit son bénéfice net grimper de 24% au 1er semestre malgré les incendies de Los Angeles

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 24% pour le premier semestre, à 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) en dépit des coûteux incendies de Los Angeles.

Sa division de réassurance dommages a vu son bénéfice grimper de 23% par rapport à la même période un an plus tôt, à 1,2 milliard de dollars, les frais pour les grosses catastrophes naturelles ayant été bien moindre au deuxième trimestre, a indiqué le groupe zurichois dans un communiqué.

Son ratio combiné --un indicateur de rentabilité dans le secteur de l'assurance--, s'est établi à 81,1%. Plus celui-ci est inférieur à 100, plus les assureurs sont rentables.

Dans la réassurance dommages, les demandes de dédommagement pour les grosses catastrophes naturelles se sont montées à 556 millions de dollars durant le semestre, gonflées par les incendies de Los Angeles.

S'y sont ajoutés 60 millions de dollars dans sa division de solutions aux entreprises sous l'effet de ces incendies et du cyclone Alfred qui a balayé la côte Est de l'Australie début mars.

Sa division de solutions aux entreprises a vu son bénéfice fléchir de 2% à 430 millions de dollars tandis que sa division de réassurance vie a enregistré une baisse de 5%, à 839 millions de dollars.

Le groupe, qui fait office d'assureur pour les assureurs, a maintenu ses objectifs pour 2025 même s'il reste "vigilant" à l'approche de la saison des ouragans, a précisé son directeur général, Andreas Berger, dans le communiqué.

Pour 2025, Swiss Re vise un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars, un bénéfice de 1,6 milliard de dollars dans sa division de réassurance vie et santé ainsi qu'un ratio combiné de moins de 85% dans sa division de réassurance dommages.