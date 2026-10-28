 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Real Madrid présente ses excuses après la polémique de Mbappé sur Mao Zedong
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:49

Ajouter Boursorama à vos sources

PHOTO DE DOSSIER: LaLiga – FC Barcelone contre Real Madrid

PHOTO DE DOSSIER: LaLiga – FC Barcelone contre Real Madrid

Le Real Madrid ‌a présenté mercredi ses excuses au peule chinois pour "le désagrément" que les ​déclarations de son attaquant français Kylian Mbappé ont pu causer, au lendemain d'une polémique déclenchée par ses propos sur le "dictateur" Mao Zedong.

"Notre club a ​un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi ​que pour les millions de supporters ⁠chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real ‌Madrid", a déclaré le club madrilène dans un communiqué.

"Le club se joint aux excuses publiques exprimées par Kylian ​Mbappé, dans lesquelles le ‌joueur lui-même a fait part de ses regrets pour ⁠ses propos et a réitéré son respect envers le peuple chinois."

Le capitaine de l'équipe de France a présenté ses excuses mardi, évoquant ⁠un propos "maladroit" qui ‌a "blessé de nombreuses personnes" après avoir été lâché par plusieurs ⁠entreprises chinoises.

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend ‌l'international français expliquer que le "mème" - une image ou une ⁠vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus ⁠drôle qu'il ait ‌vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur ​celui d'"un dictateur chinois". A ‌savoir l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong est ​perçu par nombre de Chinois comme le sauveur de la nation et les plaisanteries à son sujet sont considérées comme un ⁠tabou. Il est mort en 1976.

La Chine, par la voix son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a dit mercredi "prendre au sérieux" les excuses prononcées par Kylian Mbappé, sans le citer nommément.

(Reportage de Liz Lee avec la contribution de Aadi Nair à Bangalore, ​version française Vincent Daheron)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 64 morts dans l'une des pires catastrophes ferroviaires du pays
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:29 

    Au moins 64 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires en Espagne après un précédent ... Lire la suite

  • De nombreux matchs reportés en Espagne après un grave accident de train
    De nombreux matchs reportés en Espagne après un grave accident de train
    information fournie par So Foot 28.10.2026 14:26 

    L’Espagne est en deuil. Ce mercredi matin, deux trains à grande vitesse se sont percutés près d’Urda , dans la province de Toledo. Le bilan provisoire fait déjà état de 64 morts, selon El País . Devant une telle catastrophe, le football passe naturellement au second ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 893,86 +0,09%
GENFIT
11,14 +5,29%
STELLANTIS
4,1485 +11,74%
Pétrole Brent
115,28 +0,95%
WORLDLINE
11,218 +9,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank