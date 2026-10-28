Le Real Madrid présente ses excuses après la polémique de Mbappé sur Mao Zedong

PHOTO DE DOSSIER: LaLiga – FC Barcelone contre Real Madrid

Le Real Madrid ‌a présenté mercredi ses excuses au peule chinois pour "le désagrément" que les ​déclarations de son attaquant français Kylian Mbappé ont pu causer, au lendemain d'une polémique déclenchée par ses propos sur le "dictateur" Mao Zedong.

"Notre club a ​un profond respect pour la Chine, son histoire, sa culture et ses citoyens, ainsi ​que pour les millions de supporters ⁠chinois qui éprouvent de l’affection et de l’admiration pour le Real ‌Madrid", a déclaré le club madrilène dans un communiqué.

"Le club se joint aux excuses publiques exprimées par Kylian ​Mbappé, dans lesquelles le ‌joueur lui-même a fait part de ses regrets pour ⁠ses propos et a réitéré son respect envers le peuple chinois."

Le capitaine de l'équipe de France a présenté ses excuses mardi, évoquant ⁠un propos "maladroit" qui ‌a "blessé de nombreuses personnes" après avoir été lâché par plusieurs ⁠entreprises chinoises.

Dans une vidéo apparue en ligne lundi, on entend ‌l'international français expliquer que le "mème" - une image ou une ⁠vidéo, souvent parodique, reprise massivement sur internet - le plus ⁠drôle qu'il ait ‌vu de lui-même était celui où son visage avait été greffé sur ​celui d'"un dictateur chinois". A ‌savoir l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong.

Fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong est ​perçu par nombre de Chinois comme le sauveur de la nation et les plaisanteries à son sujet sont considérées comme un ⁠tabou. Il est mort en 1976.

La Chine, par la voix son porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a dit mercredi "prendre au sérieux" les excuses prononcées par Kylian Mbappé, sans le citer nommément.

(Reportage de Liz Lee avec la contribution de Aadi Nair à Bangalore, ​version française Vincent Daheron)