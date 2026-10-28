Encore un match décalé en Ligue 2
À en perdre la tête. Avant même les manifestations de samedi prochain, les préfectures anticipent déjà celles du 7 novembre. Celle de l’Hérault ne doit pas être sereine puisqu’elle a demandé à la LFP de décaler Montpellier-Metz , initialement prévu le samedi 7 novembre à 14 h. Requête acceptée par la LFP, qui a annoncé ce mercredi que le match se jouerait finalement la veille, soit le vendredi 6 novembre à 20 h .
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