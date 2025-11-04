Le rallye technologique conduit les actions de Tokyo et de Taipei à des niveaux record ; le dollar américain gagne du terrain

La hausse des valeurs technologiques a permis au Nikkei japonais et au TAIEX taïwanais d'atteindre des records historiques mardi, bien que les autres marchés de la région aient baissé après leurs propres hausses record récentes. Le sentiment a été affecté par une certaine faiblesse des données économiques américaines, tandis qu'une divergence de vues de la part des responsables de la Réserve fédérale a assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en décembre. Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois par rapport au yen, ainsi qu'un plus haut de trois mois par rapport à l' euro. L'indice boursier australien a chuté à son plus bas niveau en un mois avant la décision de la banque centrale plus tard dans la journée, aucune réduction de taux n'étant attendue et les traders étant à l'affût d'indices permettant de savoir si le choc inflationniste du mois dernier a empêché tout assouplissement jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Au cours de la nuit, les actions technologiques ont soutenu le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , bien que les contrats à terme aient indiqué des baisses de 0,3 % ESCv1 et 0,5 % NQc1 , respectivement. Rodrigo Catril, stratégiste senior FX chez NAB, a déclaré que le thème général pour les marchés continue d'être "les actions technologiques qui alimentent la hausse de Wall Street, même si le sentiment de marché plus large est resté prudent." "L'activité économique américaine est l'histoire de deux dynamiques contrastées: Un boom de l'IA mené par les grandes entreprises technologiques, et un secteur manufacturier en difficulté, marqué par l'incertitude des tarifs douaniers et des coûts plus élevés." Le Nikkei .N225 du Japon a inversé les baisses initiales pour augmenter de 0,2 % et atteindre un niveau sans précédent de 52 636,87. Le TAIEX .TWII de Taïwan a gagné 0,5% pour établir son propre record. Cependant, le KOSPI .KS11 de Corée du Sud a chuté de 1,5 % après la hausse de 2,8 % enregistrée lundi , lorsqu'il a atteint un sommet historique. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a gagné 0,1%, tandis que les valeurs chinoises cotées à terre .CSI300 ont baissé de 0,1%. L'indice de référence australien .AXJO a perdu 0,8%. La Reserve Bank of Australia est largement attendue pour maintenir les taux après une lecture étonnamment chaude de l'inflation du troisième trimestre montrant que les coûts de construction et de services ne ralentissent pas comme on l'espérait. Les traders considèrent désormais le mois de mai comme l'option la plus probable pour une réduction des taux, selon les données de LSEG. "La RBA réitérera probablement sa position dépendante des données et soulignera que la politique monétaire reste restrictive - laissant la porte ouverte à des réductions de taux si un nouveau ralentissement du marché du travail le justifie", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG. Les difficultés de l'or XAU= ont également pesé sur l'indice boursier australien, riche en ressources, avec une baisse de 0,5 % pour atteindre environ 3 980 dollars l'once. L'or tente de retrouver ses marques après un net recul par rapport au record atteint à la mi-septembre. Le dollar australien AUD= a reculé de 0,2% à 0,6528 dollar. Le dollar américain JPY= a augmenté de 0,2% pour atteindre 154,48 yens pour la première fois depuis le 13 février. L'euro EUR= a baissé de 0,2% à 1,1498 dollar pour la première fois depuis le 1er août. L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a dépassé 100 pour la première fois en trois mois. Les rendements du Trésor américain sont restés proches de leurs plus hauts niveaux en trois semaines. Lundi, les responsables de la Fed ont exprimé des points de vue divergents sur la situation de l'économie et les risques auxquels elle est confrontée, alors que les données économiques officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture du gouvernement fédéral. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réaffirmé la nécessité de réduire fortement les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il se méfiait de toute nouvelle réduction tant que l'inflation restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la banque centrale. La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de la dernière réduction de l'année. Lundi, les comptes des fabricants dans l'enquête privée de l'Institute for Supply Management ont dressé un tableau désastreux du secteur manufacturier, montrant que l'industrie manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois consécutif en octobre, les nouvelles commandes étant restées modérées. Les traders estiment désormais à 65 % les chances d'une réduction des taux d'intérêt en décembre, contre 94 % une semaine plus tôt, selon CME FedWatch. Les prix du pétrole brut sont restés stables, les marchés continuant à prendre en compte la décision de l'OPEP+ de suspendre les augmentations de production au cours du premier trimestre, même si les inquiétudes concernant une surabondance imminente de l'offre persistent. Le Brent LCOc1 a légèrement baissé de 0,1% à 64,80 dollars le baril et le West Texas Intermediate américain CLc1 a baissé de 0,2% à 60,95 dollars le baril.