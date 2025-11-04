 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 378,07
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le rallye technologique conduit les actions de Tokyo et de Taipei à des niveaux record ; le dollar américain gagne du terrain
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 04:22

La hausse des valeurs
technologiques a permis au Nikkei japonais et au TAIEX taïwanais
d'atteindre des records historiques mardi, bien que les autres
marchés de la région aient baissé après leurs propres hausses
record récentes.
    Le sentiment a été affecté par une certaine faiblesse des
données économiques américaines, tandis qu'une divergence de
vues  de la part des responsables de la Réserve fédérale a
assombri les perspectives d'une réduction des taux d'intérêt en
décembre.
    Le dollar américain a atteint un sommet de près de neuf mois
par rapport au yen, ainsi qu'un plus haut de trois mois par
rapport à l' euro.
    L'indice boursier australien a chuté à son plus bas niveau
en un mois avant la décision de la banque centrale plus tard
dans la journée, aucune réduction de taux n'étant attendue et
les traders étant à l'affût d'indices permettant de savoir si le
choc inflationniste du mois dernier a empêché tout
assouplissement jusqu'au deuxième trimestre de l'année
prochaine.
    Au cours de la nuit, les actions technologiques ont soutenu
le S&P 500  .SPX  et le Nasdaq  .IXIC , bien que les contrats à
terme aient indiqué des baisses de 0,3 %  ESCv1  et 0,5 %
 NQc1 , respectivement.
     Rodrigo Catril, stratégiste senior FX chez NAB, a déclaré
que le thème général pour les marchés continue d'être "les
actions technologiques qui alimentent la hausse de Wall Street,
même si le sentiment de marché plus large est resté prudent."
  
    "L'activité économique américaine est l'histoire de deux
dynamiques contrastées: Un boom de l'IA mené par les grandes
entreprises technologiques, et un secteur manufacturier en
difficulté, marqué par l'incertitude des tarifs douaniers et des
coûts plus élevés."
    Le Nikkei  .N225  du Japon a inversé les baisses initiales
pour augmenter de 0,2 % et atteindre un niveau sans précédent de
52 636,87.
    Le TAIEX  .TWII  de Taïwan a gagné 0,5% pour établir son
propre record.
    Cependant, le KOSPI  .KS11  de Corée du Sud a chuté de 1,5 %
après la hausse de 2,8 % enregistrée lundi , lorsqu'il a atteint
un sommet historique.
    Le Hang Seng  .HSI  de Hong Kong a gagné 0,1%, tandis que
les valeurs chinoises cotées à terre  .CSI300  ont baissé de
0,1%.
    L'indice de référence australien  .AXJO  a perdu 0,8%.
    La Reserve Bank of Australia est largement attendue pour
maintenir les taux après une lecture étonnamment chaude de
l'inflation du troisième trimestre montrant que les coûts de
construction et de services ne ralentissent pas comme on
l'espérait.
    Les traders considèrent désormais le mois de mai comme
l'option la plus probable pour une réduction des taux, selon les
données de LSEG.
    "La RBA réitérera probablement sa position dépendante des
données et soulignera que la politique monétaire reste
restrictive - laissant la porte ouverte à des réductions de taux
si un nouveau ralentissement du marché du travail le justifie",
a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.
    Les difficultés de l'or  XAU=  ont également pesé sur
l'indice boursier australien, riche en ressources, avec une
baisse de 0,5 % pour atteindre environ 3 980 dollars l'once.
L'or tente de retrouver ses marques après un net recul par
rapport au record atteint à la mi-septembre.
    Le dollar australien  AUD=  a reculé de 0,2% à 0,6528
dollar.
    Le dollar américain  JPY=  a augmenté de 0,2% pour atteindre
154,48 yens pour la première fois depuis le 13 février.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,2% à 1,1498 dollar pour la
première fois depuis le 1er août.
    L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la monnaie
par rapport à l'euro, au yen et à quatre autres devises, a
dépassé 100 pour la première fois en trois mois.
    Les rendements du Trésor américain sont restés proches de
leurs plus hauts niveaux en trois semaines.
    Lundi, les responsables de la Fed ont exprimé des points de
vue divergents sur la situation de l'économie et les risques
auxquels elle est confrontée, alors que les données économiques
officielles sont toujours suspendues en raison de la fermeture
du gouvernement fédéral.
    Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a réaffirmé la
nécessité de réduire fortement les taux d'intérêt, tandis que le
président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré qu'il
se méfiait de toute nouvelle réduction tant que l'inflation
restait nettement supérieure à l'objectif de 2 % fixé par la
banque centrale.
    La Fed a abaissé ses taux la semaine dernière, mais le
président Jerome Powell a laissé entendre qu'il pourrait s'agir
de la dernière réduction de l'année.
    Lundi, les comptes des fabricants dans l'enquête privée de
l'Institute for Supply Management ont dressé un tableau
désastreux du secteur manufacturier, montrant que l'industrie
manufacturière américaine s'est contractée pour un huitième mois
consécutif en octobre, les nouvelles commandes étant restées
modérées.
    Les traders estiment désormais à 65 % les chances d'une
réduction des taux d'intérêt en décembre, contre 94 % une
semaine plus tôt, selon CME FedWatch.
    Les prix du pétrole brut sont restés stables, les marchés
continuant à prendre en compte la décision de l'OPEP+  de
suspendre les augmentations de production au cours du premier
trimestre, même si les inquiétudes concernant une surabondance
imminente de l'offre persistent.
    Le Brent  LCOc1  a légèrement baissé de 0,1% à 64,80 dollars
le baril et le West Texas Intermediate américain  CLc1  a baissé
de 0,2% à 60,95 dollars le baril.

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6526 Six - Forex 1 +0,10%
CSI 300 INDEX
4 634,57 Pts Six - Forex 1 -0,40%
EUR/USD SPOT
1,1516 USD Six - Forex 1 -0,18%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 834,72 Pts Index Ex +0,46%
Nikkei 225
52 378,07 Pts Six - Forex 1 -0,06%
Or
3 994,59 USD Six - Forex 1 -0,17%
Pétrole Brent
64,74 USD Ice Europ -0,15%
Pétrole WTI
60,91 USD Ice Europ -0,21%
S&P 500 INDEX
6 851,97 Pts CBOE +0,17%
TAIEX
28 253,27 Pts Six - Forex 1 -0,29%
USD/JPY SPOT
154,0580 Six - Forex 1 +3,84%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank