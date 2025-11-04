Stellantis rappelle 375 000 Jeep SUV en raison des risques d'incendie et invite les propriétaires à se garer à l'extérieur

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi qu'elle rappelait 375 000 Jeep Wrangler et Grand CherokeeSUV hybrides rechargeables dans le monde entier en raison d'une défaillance de la batterie après 19 rapports d'incendies, et a exhorté les propriétaires à se garer à l'extérieur jusqu'à ce qu'un correctif soit apporté.

Le rappel concerne certains SUV Jeep Wrangler 4xe de 2020 à 2025 et Jeep Grand Cherokee 4xe de 2022 à 2026.

La société a déclaré qu'une solution au rappel était imminente, mais qu'en attendant, les propriétaires devaient se garer à l'écart des structures et s'abstenir de recharger les véhicules enraison des risques d'incendie.

Stellantis a déclaré à la National Highway Traffic Safety Administration qu'elle avait reçu des rapports faisant état de 19 incendies et d'un blessé liés à ce problème. Environ 320 000 des véhicules rappelés se trouvent aux États-Unis.

Le constructeur automobile a indiqué que les batteries étaient produites par Samsung SDI 006400.KS . Une enquête menée par Stellantis et Samsung SDI a permis de déterminer qu'un incendie survenu en début d'année avait été causé par le même défaut que celui signalé dans le cadre du rappel de 154 000 véhicules hybrides rechargeables Jeep EV en 2024, à la suite de rapports faisant état de deux blessés.

Les véhicules qui ont été réparés après les rappels de 2023 et 2024 devront être réparés à nouveau, a déclaré la NHTSA.

Samsung SDI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Stellantis a déclaré avoir reçu neuf rapports d'incendies provenant de la batterie des véhicules Jeep Wrangler et Grand Cherokee rechargeables qui ont reçu un logiciel dans le cadre du rappel de 2024, et dix incendies provenant de batteries ne faisant pas partie du champ d'application de ce rappel.

Samsung SDI a déclaré que la cause première la plus probable était un dommage causé par un séparateur combiné à d'autres interactions complexes au sein des cellules de la batterie.

Le constructeur automobile franco-américain a également rappelé plus de 298 000 véhicules américains en octobre, en invoquant un risque potentiel de renversement.