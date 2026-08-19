Le ralentissement « auto-infligé » de TJ Maxx et Marshalls vient assombrir les résultats supérieurs aux prévisions de TJX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes à périmètre constant de Marmaxx ont connu un net ralentissement par rapport au trimestre précédent

* Les remboursements de droits de douane pourraient réduire les coûts des marchandises, mais cette baisse sera en partie compensée par une hausse des charges liées aux primes

* La société dépasse légèrement les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre

* La faiblesse de TJ Maxx et Marshalls est "sous notre contrôle", déclare le directeur général

(Mise à jour des cours de l'action au paragraphe 2; ajout de détails aux paragraphes 3-4, 6 et 9) par Sanskriti Shekhar et Danielle Kaye

TJX Companies TJX.N a annoncé mercredi un ralentissement de ses chaînes de magasins de vêtements à prix réduits TJ Maxx et Marshalls au deuxième trimestre, ce qui a éclipsé la forte croissance de son activité d’articles pour la maison et alimenté les craintes d’un recul des dépenses de consommation aux États-Unis. Si le distributeur à prix réduits continue d’attirer les chasseurs de bonnes affaires, sa division Marmaxx , axée sur l’habillement, est confrontée à des vents contraires à l’approche des périodes cruciales de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année. L’action de la société a chuté d’environ 3% en milieu de séance. Le directeur général Ernie Herrman a reconnu lors d’une conférence téléphonique post-résultats que la société "aurait pu mieux gérer l’assortiment de ses magasins" chez TJ Maxx et Marshalls, certains produits, notamment des articles de base et des "achats impulsifs", faisant défaut dans les rayons. Mais les tendances des ventes s’améliorent au cours du trimestre actuel, a-t-il ajouté. "Nous sommes convaincus que ces problèmes étaient de notre propre fait et que nous avions les moyens de les maîtriser."

Les résultats moins bons que prévu dans le secteur de l’habillement aux États-Unis ont quelque peu terni les résultats supérieurs aux attentes de TJX. La société, basée à Framingham, dans le Massachusetts, a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et maintenu son objectif de croissance des ventes à magasins comparables entre 3%et 4%. TJX doit faire face à une concurrence croissante de la part des enseignes à bas prix Ross Stores ROST.O et Burlington Stores

BURL.N , les consommateurs se montrant de plus en plus sélectifs dans leurs achats discrétionnaires dans un contexte d’incertitude économique et d’un marché de l’emploi en perte de vitesse.

Marmaxx, la plus grande division de TJX, a enregistré une croissance de ses ventes à magasins comparables de 1% au deuxième trimestre, en ralentissement par rapport aux 6% du trimestre précédent.

"Nous craignons que cela soit lié à une baisse du panier moyen (et à une diminution du nombre d’achats par visite en magasin), compte tenu des signes généralisés de faiblesse de la consommation et des hausses de prix observées au cours des dix-huit derniers mois", a déclaré Dylan Carden, analyste chez William Blair.

TJX prévoit également d’accélérer le rythme de ses ouvertures de magasins pour atteindre 4% à partir de l’année prochaine. Herrman a souligné que " il y aura suffisamment de marchandises de qualité à notre disposition pour soutenir nos projets de croissance".

L’entreprise, qui propose des articles dont les prix vont de moins de 10 dollars à des produits de créateurs coûtant plusieurs milliers de dollars, a intensifié ses efforts marketing avec de nouveaux lancements et des campagnes menées par des célébrités.

Elle s'attend à ce que les remboursements de droits de douane réduisent le coût de ses marchandises au troisième trimestre, même si cette baisse sera partiellement compensée par une hausse des rémunérations incitatives et des primes.

Hors bénéfice net attendu de six cents lié aux remboursements de droits de douane, TJX table sur un bénéfice par action ajusté compris entre 1,30 et 1,32 dollar au troisième trimestre, contre 1,35 dollar prévu par les analystes, selon les données de LSEG.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l’exercice 2027 compris entre 5,31 et 5,36 dollars, contre une fourchette de 5,08 à 5,15 dollars annoncée précédemment.

Le chiffre d’affaires net trimestriel a progressé de 5,4% pour atteindre 15,18 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations de 15,16 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 11% pour s’établir à 1,22 dollar, dépassant les prévisions de 1,19 dollar.