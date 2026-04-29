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Le raffineur Phillips 66 en hausse après avoir annoncé un bénéfice inattendu au premier trimestre
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

29 avril - ** L'action du raffineur américain Phillips 66

PSX.N progresse de 6,1% à 175,20 dollars, son plus haut niveau depuis le 7 avril ** La société affiche un bénéfice ajusté surprenant au premier trimestre , grâce à la hausse des marges de raffinage de ses produits **La société annonce un bénéfice ajusté de 49 cents par action au premier trimestre, contre une perte estimée à 40 cents par action par les analystes - donnéescompilées par LSEG ** La marge réalisée au premier trimestre s'élève à 10,11 dollars par baril, contre 6,81 dollars par baril un an plus tôt **En tenant compte des fluctuations de la séance, le PSX affiche une hausse de35,12% depuis le début de l'année

Valeurs associées

Gaz naturel
2,56 USD NYMEX 0,00%
PHILLIPS 66
173,480 USD NYSE +5,08%
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Pétrole WTI
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