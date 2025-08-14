Le raffineur indien Nayara, frappé par les sanctions, est en pourparlers avec le gouvernement pour maintenir ses opérations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nidhi Verma

Le raffineur indien Nayara Energy, soutenu par la Russie, a déclaré jeudi qu'il discutait avec les autorités gouvernementales et ses partenaires afin de maintenir la stabilité opérationnelle de sa raffinerie de 400 000 barils par jour et de ses approvisionnements en carburant, malgré les sanctions de l'UE qui nuisent à la chaîne d'approvisionnement.

Le raffineur privé, détenu majoritairement par des sociétés russes dont Rosneft ROSN.MM , a été sanctionné par l'UE le mois dernier dans le cadre d'un ensemble de mesures visant les entités liées au pétrole russe.

La société privée vend environ 70 % de ses carburants raffinés en Inde par l'intermédiaire de plus de 6 600 points de vente au détail, a-t-elle déclaré dans un document déposé auprès du tribunal de Delhi.

Nayara fournit des carburants à ses stations-service par le biais de réseaux côtiers, ferroviaires et routiers.

"Nos stations-service continuent de fonctionner comme d'habitude pendant que nous travaillons avec diligence pour assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant dans toute l'Inde", a déclaré l'entreprise.

Les sanctions ont contraint Nayara à réduire la production de dans sa raffinerie de Vadinar, sur la côte ouest, de 70 à 80 %, et ont touché ses exportations.

Ses anciens directeurs généraux ont démissionné et les expéditeurs se sont retirés du transport local de ses carburants raffinés.

La société fait fonctionner la raffinerie à un "rythme sain" et fournit des carburants, a-t-elle déclaré. Nayara n'a pas précisé le taux de fonctionnement de sa raffinerie.

Nayara a demandé l'aide du ministère indien des transports afin d'obtenir des navires pour le transport de ses carburants raffinés, a déclaré une source gouvernementale jeudi.