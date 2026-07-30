Le raffineur américain Valero Energy affiche un bénéfice record au deuxième trimestre ; son action bondit de 2 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec citations et dernier cours de l'action)

* Le résultat d'exploitation ajusté du segment Raffinage a plus que triplé pour atteindre 4,4 milliards de dollars

* Valero a redistribué 2,6 milliards de dollars à ses actionnaires au deuxième trimestre

* Le débit moyen est passé à 3 millions de barils par jour, contre 2,9 millions un an plus tôt

par Nicole Jao et Pooja Menon

Valero Energy VLO.N a annoncé jeudi son bénéfice trimestrielle plus élevé jamais enregistré au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes de Wall Street, alors que les perturbations du marché pétrolier au Moyen-Orient ont fait grimper en flèche ses marges de raffinage.

L'action de Valero, dont le siège se trouve à San Antonio, au Texas, a grimpé de plus de 2 % en milieu de séance. “Le principal facteur favorable au deuxième trimestre a été lié aux matières premières”, a déclaré Gary Simmons, directeur commercial, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs jeudi. “La structure actuelle du marché se traduit par une amélioration des coûts du brut livré par rapport aux indices de référence.”

Les raffineurs américains ont été les grands bénéficiaires financiers de la guerre en Iran , les acheteurs internationaux s’étant rués sur leurs approvisionnements en raison des perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, ce qui a propulsé les exportations de carburant du pays à des niveaux records. Au deuxième trimestre, les prix de l’essence et du diesel ont grimpé en flèche tandis que ceux des matières premières sont restés à la traîne, propulsant les marges sur les produits à des niveaux jamais atteints depuis plusieurs années.

Le raffineur a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice de 12,54 dollars par action, soit le bénéfice trimestriel le plus élevé jamais enregistré, selon les données compilées par LSEG. Ce résultat a largement dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 10,12 dollars par action.

Les analystes de Jefferies ont souligné que les performances du segment du raffinage ont été principalement portées par une hausse des volumes traités, mais que la forte captation et la baisse des charges d’exploitation y ont également contribué.

Le résultat d'exploitation ajusté du segment de raffinage de Valero au deuxième trimestre a plus que triplé par rapport à l'année précédente, atteignant 4,4 milliards de dollars, tandis que la marge de raffinage par baril traité a presque doublé pour s'établir à 23,62 dollars.

Les volumes moyens de traitement de Valero ont atteint 3,0 millions de barils par jour (bpd) au cours du trimestre, contre 2,9 millions de bpd un an plus tôt. Les raffineurs de pétrole américains tirent enfin profit des carburants renouvelables , qui ont pesé sur les marges pendant des années mais connaissent aujourd’hui une forte hausse de la demande suite aux récentes obligations gouvernementales en matière de biocarburants et à la hausse des prix du diesel provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Le résultat d’exploitation de Valero au deuxième trimestre a bondi à 717 millions de dollars dans le segment du diesel renouvelable, contre une perte de 79 millions de dollars l’année dernière.

Le résultat net de la société pour le trimestre s’est établi à 3,7 milliards de dollars — son meilleur résultat trimestriel depuis 2022, année où l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait perturbé les chaînes d’approvisionnement énergétiques mondiales et entraîné une flambée des prix des matières premières qui avait dopé les bénéfices des raffineries.

Valero a redistribué 2,6 milliards de dollars à ses actionnaires au deuxième trimestre, soit une forte hausse par rapport aux 695 millions de dollars de la même période de l’année précédente.

Par ailleurs, Valero a indiqué que le projet d’optimisation de l’unité FCC de sa raffinerie de St. Charles, d’un montant de 230 millions de dollars, avançait bien. Ce projet, dont l’achèvement est prévu au troisième trimestre, devrait renforcer la capacité de l’installation à produire des produits à forte valeur ajoutée.