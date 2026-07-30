Le raffineur américain Valero affirme que la refonte du crédit d'impôt et les obstacles liés à l'enregistrement ont ralenti les importations de biocarburants

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* Le faible nombre d'enregistrements de la part des producteurs étrangers rend difficile le respect des exigences de l'EPA, selon un dirigeant de Valero

* La suppression des crédits d’impôt pour les biocarburants importés freine également les importations, ajoute ce dirigeant

* Un économiste conteste l'affirmation de Valero selon laquelle les enregistrements des importateurs entravent la mise en conformité prévue pour 2026

par Siddharth Cavale

Les importations américaines de biocarburants n'augmentent pas assez rapidement pour aider le secteur à se conformer aux obligations de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière de mélange de carburants renouvelables, car elles ne bénéficient plus des principales incitations fiscales américaines, a déclaré jeudi un dirigeant de Valero Energy VLO.N .

De nombreux producteurs étrangers ne sont pas enregistrés pour générer des crédits de conformité, ce qui freine également les importations, ont indiqué des dirigeants de cette société de raffinage américaine. L’EPA a finalisé cette année des exigences sans précédent en matière de diesel d’origine biologique dans le cadre de la norme sur les carburants renouvelables (Renewable Fuel Standard), obligeant les raffineurs et les importateurs de carburants à incorporer davantage de biocarburants dans l’approvisionnement national en carburants ou à acheter des crédits « Renewable Identification Number » pour remplir leurs obligations.

Historiquement, les importations contribuaient à combler les déficits d’approvisionnement, car les mélangeurs de carburants pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt de 1 dollar par gallon sur le diesel d’origine biologique importé. Cette mesure incitative a été remplacée en 2025 par le crédit d’impôt « Clean Fuel Production » prévu par l’article 45Z , qui favorise généralement le diesel d’origine biologique produit aux États-Unis plutôt que les volumes importés.

En conséquence, les importations de diesel d’origine biologique ont augmenté plus lentement que ne l’avaient prévu certains acteurs du marché, a déclaré Eric Honeyman, vice-président senior chargé des opérations renouvelables et des carburants à faible teneur en carbone chez Valero, lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du raffineur.

« Ce qui a changé avec les nouvelles exigences de l’EPA, c’est qu’il faut désormais être enregistré pour générer des RIN, et bon nombre de ces importateurs étrangers ne sont pas enregistrés pour cela », a expliqué M. Honeyman.

« À cela s’ajoute la suppression de tous les avantages liés aux crédits d’impôt pour les importations étrangères… et avec les récentes annonces de droits de douane supplémentaires, cela ne fait que rendre cet obstacle encore plus difficile à surmonter. »

Scott Irwin, économiste agricole à l’université de l’Illinois, a déclaré que s’il était vrai que le crédit d’impôt 45Z accordé aux producteurs rendait le biodiesel importé inéligible, il ne partageait pas l’avis de M. Honeyman selon lequel les inscriptions constituaient un problème.

« Ce qui est manifestement faux, c’est l’affirmation selon laquelle il n’y a pas suffisamment d’importateurs enregistrés pour contribuer à respecter les (obligations) de 2026 », a-t-il déclaré dans un e-mail, ajoutant que les importations de biodiesel d’origine biologique s’élevaient à près d’un milliard de gallons physiques en 2024.

« Il existe une capacité enregistrée abondante et une capacité de production nationale suffisante pour respecter les (obligations) de 2026 », a déclaré M. Irwin.

En juin, les États-Unis n’avaient importé cette année que 25 % des 40,6 millions de gallons de biodiesel importés au cours de la même période en 2024, selon Zander Capozzola, consultant principal chez Argus Media.