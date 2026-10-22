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Le Rafale au coeur des tractations françaises dans le Golfe
information fournie par AOF 22/10/2026 à 09:47

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(Zonebourse.com) - La tournée d'Emmanuel Macron dans le Golfe semble avoir été fructueuse : l'Elysée a annoncé que la France et le Qatar avaient signé plusieurs lettres d'intention visant à approfondir leur partenariat militaire. Les deux pays prévoient notamment de renforcer les capacités de l'armée de l'air qatarie afin de répondre aux menaces croissantes. Et ce n'est pas tout : le chef de l'Etat a aussi confirmé la signature d'un accord de coopération entre la France et les Emirats arabes unis portant sur le programme Rafale F5. Néanmoins, en l'absence d'engagements officiels de commandes, les marchés ne réagissent pas : le titre Dassault Aviation est stable, autour des 299 euros.

Le Rafale, exploité par la France et le Qatar, demeure un pilier de leur coopération militaire. Les deux pays entendent renforcer les capacités de l'armée de l'air qatarie afin de répondre aux menaces croissantes dans la région. Emmanuel Macron a notamment évoqué une "montée en gamme des capacités aériennes du Qatar" que Paris entend accompagner "avec une nouvelle génération de Rafale". Le chef de l'État n'a toutefois annoncé aucune nouvelle commande ferme, ni précisé si cette modernisation porterait sur le futur standard F5.

Cette coopération pourrait également déboucher sur de nouveaux contrats dans la défense aérienne. Emmanuel Macron a confirmé l'ouverture de discussions sur des capacités supplémentaires de défense sol-air, notamment des radars et des systèmes de défense. Pour rappel, dès le début du conflit régional, la France avait transféré au Qatar des capacités de défense sol-air qui ont été utilisées par les forces qataries.

Les deux Etats ont également signé une lettre d'intention sur les garanties de sécurité en matière de défense et salué les progrès réalisés dans leur coopération, notamment grâce aux contrats conclus dans les radars et les satellites de communication. Ils entendent par ailleurs approfondir leur collaboration en matière de formation, d'exercices militaires conjoints et de sécurité intérieure.

Les Emirats s'intéressent au Rafale F5

Après des désaccords avec les Emirats arabes unis, notamment sur les conditions de financement et l'accès aux technologies sensibles du Rafale F5, un accord de coopération a finalement été signé. Emmanuel Macron a confirmé la conclusion d'un accord intergouvernemental et d'un ensemble d'accords destinés à définir "une stratégie commune sur la cinquième génération de Rafale".

"Les modalités financières restent inconnues, notamment concernant une éventuelle contribution émiratie de 3,5 milliards d'euros. Cet accord pourrait ouvrir la voie à de nouvelles commandes, alors que les 80 Rafale déjà commandés par les Émirats sont au standard F4", note Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies.

Si cet accord marque une avancée dans la coopération franco-émiratie sur le Rafale F5, aucun montant contractuel ni engagement sur de nouvelles acquisitions n'a été officiellement annoncé. De même, les discussions avec le Qatar sur la modernisation de sa flotte ne préjugent pas de commandes supplémentaires.

Toutefois, "d'éventuelles commandes supplémentaires du Qatar constitueraient également un élément très positif. Ces perspectives profiteraient à Dassault Aviation ainsi qu'à l'ensemble des partenaires du programme Rafale, notamment Thales (Acheter) et Safran (Conserver)", ajoute la spécialiste.

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