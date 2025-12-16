Le radiodiffuseur E.W. Scripps rejette l'offre de rachat de Sinclair, d'un montant de 622 millions de dollars

Le conseil d'administration du radiodiffuseur américain E.W. Scripps SSP.O a rejeté mardi à l'unanimité la proposition d'acquisition de Sinclair SBGI.O , d'un montant de 622 millions de dollars, en déclarant qu'elle n'était pas dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

Sinclair, qui détient déjà 8,2 % de Scripps, a fait une offre non sollicitée le mois dernier pour acheter toutes les actions restantes pour 7 dollars chacune, dont 4,28 dollars en actions. L'opération aurait donné aux investisseurs de Scripps environ 12,7 % de la société combinée.

Tout en rejetant l'offre de son grand rival, Scripps a ajouté qu'il restait ouvert à l'évaluation des possibilités d'accroître la valeur pour les actionnaires, y compris toute proposition future.

Cette décision fait suite à une mesure défensive prise par Scripps à la fin du mois de novembre, lorsqu'elle a adopté un plan de droits des actionnaires à durée limitée, communément appelé "pilule empoisonnée", quelques jours après que Sinclair eut rendu publique son approche.

Sinclair a présenté son offre comme un moyen d'étendre sa présence sur le marché de la télévision, à un moment où les propriétaires de chaînes de télévision recherchent une plus grande envergure pour compenser l'abandon de la diffusion par câble et le ralentissement des marchés publicitaires.

Scripps, qui possède un portefeuille de chaînes de télévision locales ainsi que des réseaux nationaux tels que Court TV et Ion, s'efforce de gérer sa dette et d'investir dans ses programmes d'information et de sport alors que les audiences se fragmentent sur les plateformes de diffusion en continu.