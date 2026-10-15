Le rachat d'easyJet par Apollo se heurte à la résistance des syndicats à l'approche de la clôture prévue au premier trimestre 2027

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(Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails et d'informations contextuelles tout au long du texte)

La compagnie aérienne EasyJet EZJ.L se heurte à l'opposition des syndicats concernant son rachat par Apollo APO.N pour un montant de 5,7 milliards de livres sterling (7,54 milliards de dollars) , mais a déclaré être en bonne voie pour conclure l'opération avant la fin du premier trimestre 2027.

Dans un document d’information publié jeudi, easyJet a indiqué que plusieurs syndicats à travers l’Europe avaient fait part de leurs inquiétudes concernant la structure de propriété après le rachat, le comité d’entreprise européen s’opposant à l’opération.

Parmi les préoccupations du comité d’entreprise européen figurait le fait que l’accord n’offrait aux salariés que 12 mois d’engagements non contraignants.

Ce document intervient alors que la compagnie aérienne et Apollo s’efforcent de convaincre les autorités de régulation aériennes que leur structure de propriété permet à easyJet de rester majoritairement détenue et contrôlée par des intérêts européens.

La structure de propriété constitue un obstacle majeur à un accord qui pourrait créer un précédent en matière de rachats par des fonds d’investissement privés de transporteurs aériens européens soumis à une réglementation stricte.

EasyJet prévoit d’organiser des audiences et des assemblées générales au cours de la semaine du 9 novembre afin d’approuver l’opération, lançant ainsi officiellement la procédure approuvée par le tribunal qui pourrait retirer la compagnie low-cost de la Bourse de Londres après plus de 25 ans.

(1 dollar = 0,7557 livre sterling)