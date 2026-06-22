Le Qatar envoie des méthaniers dans le détroit d'Ormuz malgré le ralentissement du trafic maritime

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* Quatre méthaniers qatariens en ballast se dirigent vers le détroit d'Ormuz ce lundi, selon les données de suivi des navires

* Trois superpétroliers (VLCC) ont quitté le détroit dimanche

* Plus de 25 millions de barils de pétrole iranien ont transité par le détroit depuis lundi, selon la télévision d'État iranienne

(Mise à jour avec des détails sur d'autres traversées de pétroliers, précisions) par Florence Tan et Emily Chow

Quatre méthaniers contrôlés par le Qatar se dirigeaient lundi vers le détroit d’Ormuz, malgré une baisse du trafic maritime après l’annonce par l’Iran de la nouvelle fermeture de la voie maritime ce week-end, selon les données de suivi maritime.

Ces méthaniers – le Wadi Al Sail, le Mekaines, l’Al Sadd et le Mesaimeer – entraient dans le détroit par la route iranienne pour la première fois depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, selon les données de suivi maritime fournies par la société d’analyse Kpler.

QatarEnergy, dont les exportations de GNL ont été fortement réduites depuis le début de la guerre le 28 février, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le vraquier Summit Success, battant pavillon des Îles Marshall, est également entré dans le golfe lundi, selon les données de LSEG.

Cinq navires ont franchi le détroit dimanche, contre 26 repérés la veille, selon les données de Kpler. Parmi eux figuraient trois très grands pétroliers transportant chacun 2 millions de barils de brut saoudien et de fioul, dont l’un faisait route vers le Japon.

Il pourrait y avoir davantage de navires empruntant le détroit avec leurs transpondeurs éteints.

L’Iran a levé son blocus de facto du détroit d’Ormuz la semaine dernière après s’être mis d’accord avec les États-Unis pour prolonger de 60 jours le cessez-le-feu d’avril afin de permettre des négociations de paix, mais le Corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran a déclaré samedi que la voie maritime était à nouveau fermée, en réponse aux frappes israéliennes au Liban.

LES EXPORTATIONS DE PÉTROLE SE POURSUIVENT

Le Commandement central américain a indiqué que 55 navires marchands avaient transité par le détroit samedi, transportant plus de 17 millions de barils de pétrole destinés aux marchés mondiaux.

Parmi les navires ayant quitté le détroit samedi, on comptait trois superpétroliers (VLCC) transportant du brut en provenance des Émirats arabes unis, du Koweït et d’Irak, ainsi que trois pétroliers transportant divers produits pétroliers, selon ces données.

Treize navires sont entrés dans le détroit samedi, dont deux superpétroliers (VLCC), selon ces données.

Plus de 25 millions de barils de pétrole iranien ont franchi la ligne de blocus virtuel depuis lundi, a déclaré dimanche à la télévision d’État le directeur de la Compagnie nationale iranienne du pétrole, Hamid Bovard.

Les producteurs du Golfe, Abu Dhabi National Oil Co et Kuwait Petroleum Corp , ont lancé des appels d’offres pour la vente de brut avec la possibilité d’un chargement à l’intérieur ou à l’extérieur du détroit d’Ormuz.

Deux navires exploités par la Corée du Sud ont également franchi le détroit après la signature, la semaine dernière, de l’accord de paix provisoire entre les États-Unis et l’Iran, a indiqué lundi le ministère des Océans et de la Pêche de Séoul, sans toutefois les nommer.

Par ailleurs, deux méthaniers contrôlés par l’ADNOC livraient lundi des cargaisons en Inde, après avoir récemment quitté le détroit, selon les données de Kpler et de LSEG.

Le méthanier Al Hamra déchargeait au terminal GNL d’Ennore, tandis que le méthanier Mubaraz devait décharger sa cargaison au terminal de Kochi le 23 juin, selon ces données. Les deux méthaniers avaient été observés pour la dernière fois en ballast et à l’est du détroit entre fin mai et début juin, avant de réapparaître ce week-end sur les données de suivi des navires, localisés au large des côtes indiennes avec leur cargaison à bord.

L’ADNOC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Al Hamra et le Mubaraz ont désormais chacun effectué deux voyages « non tracés » au départ d’Ormuz depuis le début de la guerre.