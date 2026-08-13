Le puissant fonds souverain norvégien met en garde contre l'érosion des droits des actionnaires

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* Le fonds déclare que les obligations de publication d'informations deviennent de plus en plus facultatives sur certains marchés

* Les responsables s'inquiètent du système des classes d'actions à droit de vote différencié, car il confère aux fondateurs des droits de vote plus importants

* Selon le fonds, il est important de mettre en place des garde-fous à l'égard des fondateurs, tels que des clauses de caducité

par Gwladys Fouche

Le fonds souverain norvégien, doté de 2.300 milliards de dollars, s'inquiète de ce qu'il considère comme une érosion constante des droits des actionnaires sur les principaux marchés, et met en garde contre des réglementations qui favorisent de plus en plus les fondateurs et les initiés des entreprises au détriment des investisseurs indépendants. Gérant les recettes de l’État norvégien issues de la production pétrolière et gazière, le fonds détient en moyenne 1,5 % de l’ensemble des sociétés cotées dans le monde, ce qui en fait le plus grand investisseur individuel sur les marchés boursiers mondiaux. À plusieurs reprises, il a donné le ton sur des questions liées à l’environnement, au social et à la gouvernance d’entreprise (ESG). Les responsables du fonds s’inquiètent de ce qu’ils qualifient d’érosion générale des droits des actionnaires indépendants tels que le fonds, qu’il s’agisse de l’existence de différentes classes d’actions à droit de vote différencié ou de la manière dont ils peuvent recueillir des informations auprès des entreprises. “ Nous sommes préoccupés par les droits des actionnaires en général. Nous sommes préoccupés car nous constatons qu’ils ont été affaiblis sur de nombreux marchés, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Europe, et même à Hong Kong ”, a déclaré Carine Smith Ihenacho, directrice de la gouvernance et de la conformité du fonds. L’une des principales préoccupations concerne l’autorisation des classes d'actions à droit de vote multiple, qui confèrent généralement un pouvoir de vote plus important aux fondateurs et aux initiés, tandis que les investisseurs indépendants ne peuvent détenir que des actions ordinaires, dotées d’un pouvoir de vote moindre. “ Nous constatons également que cela modifie les obligations d’information, en les rendant plus facultatives, et que, dans certains pays, cela restreint la possibilité d’intenter une action en justice contre les entreprises et leurs conseils d’administration ”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien. “ Nous avons constaté que cette tendance se propage et nous craignons qu’elle ne s’étende davantage. ”

LES BOURSES SE FONT CONCURRENCE POUR ATTIRER LES ENTREPRISES L’une des raisons à l’origine de cette tendance est la concurrence accrue entre les places boursières, a expliqué Nicolai Tangen, directeur général du fonds, lors de l’entretien conjoint. “ La concurrence est rude pour attirer ces nouvelles introductions en bourse, ce qui explique qu’elles s’écartent davantage des pratiques habituelles que ce que nous avons connu auparavant ”, a-t-il déclaré. L’une des récentes introductions en bourse concernait SpaceX

SPCX.O d’Elon Musk, à laquelle le fonds a participé. Mardi, le fonds a annoncé pour la première fois qu’il détenait une participation de 0,05 % dans la société, d’une valeur de 1,22 milliard de dollars au 30 juin, ce qui correspond à sa pondération dans l’indice de référence du fonds, mais reste modeste par rapport aux autres participations technologiques du fonds. Musk détient plus de 80 % des droits de vote et cumule les fonctions de président, de directeur général et de directeur technique, ce qui soulève des questions quant à la gouvernance de l’entreprise et aux droits des actionnaires indépendants tels que le fonds. Les responsables du fonds ont refusé de répondre à toute question concernant la gouvernance de SpaceX. D’une manière générale, Smith Ihenacho a déclaré que les conditions relatives aux droits de vote des fondateurs d’une entreprise étaient importantes.

“ Nous estimons également que si des droits de vote différents sont prévus, par exemple pour un fondateur, il est nécessaire de mettre en place certains garde-fous ”, a-t-elle déclaré.

“ Nous surveillons donc également ces garde-fous liés aux différentes structures de vote des actions. ”

Pour contrer cette tendance, le fonds mène un travail de sensibilisation sur cette question auprès des bourses, des régulateurs et des entreprises, a déclaré Mme Smith Ihenacho.