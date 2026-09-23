Le propriétaire de Lidl figure parmi les soumissionnaires pour le rachat des activités de Tesco en Europe centrale, selon le Financial Times

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(Mise à jour du point 7: le groupe Schwarz, Biedronka et Citi ont refusé de commenter)

Le groupe Schwarz, propriétaire de la chaîne de magasins discount allemande Lidl, figure parmi les soumissionnaires potentiels pour le rachat des activités de Tesco TSCO.L en Europe centrale, alors que le plus grand distributeur alimentaire britannique cherche à se retirer des marchés étrangers, a rapporté mercredi le Financial Times.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La chaîne de supermarchés néerlandaise Ahold Delhaize

AD.AS et le discounter polonais Biedronka ont également l’intention de soumissionner pour les activités de Tesco en Europe continentale, qui comprennent des magasins en Hongrie, en République tchèque et en Slovaquie, indique l’article, citant des sources proches du dossier.

* Les analystes considèrent que les 561 magasins de la chaîne de supermarchés en Europe centrale constituent une anomalie et vont à l’encontre de sa stratégie visant à donner la priorité à son marché national.

* Tesco détient la première part de marché parmi les enseignes de grande distribution alimentaire au Royaume-Uni, selon le cabinet d’études de marché Worldpanel by Numerator, grâce à d’importants investissements réalisés dans la région.

* Cependant, la morosité des consommateurs dans le contexte du conflit au Moyen-Orient a pesé sur les ventes de Tesco au Royaume-Uni, où l’entreprise a enregistré une croissance des ventes plus lente au premier trimestre.

* En juillet, des informations parues dans la presse ont révélé que Tesco envisageait de céder ses activités en Europe centrale, après s’être séparé de la quasi-totalité de ses actifs à l’étranger depuis 2015 afin de se concentrer sur son marché principal, le Royaume-Uni.

* Tesco travaille avec Goldman Sachs GS.N et Citi C.N en tant que conseillers pour cette cession, selon l’article du Financial Times.

* Ahold Delhaize n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters. Goldman Sachs, Tesco, le groupe Schwarz, Biedronka et Citi ont refusé de commenter.