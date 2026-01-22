Le promoteur de parcs énergétiques Hecate va s'introduire en bourse grâce à une opération SPAC d'un montant de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 4 à 8)

Le développeur d'infrastructures énergétiques Hecate Energy va s'introduire en bourse aux États-Unis dans le cadre d'une transaction de 1,2 milliard de dollars avec EGH Acquisition EGHA.O , un véhicule à blanc, ont déclaré les sociétés jeudi, alors que la relance de la transaction SPAC se poursuit jusqu'en 2026.

Les transactions réalisées par l'intermédiaire de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) ont fait un retour en force à Wall Street au cours des 12 derniers mois, après des années d'activité timide, plusieurs sponsors chevronnés ayant à nouveau opté pour cette solution de rechange aux offres publiques initiales traditionnelles.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds dans le cadre d'une introduction en bourse dans le but de fusionner avec une entité privée et de l'introduire en bourse.

Fondée en 2012, Hecate développe des parcs énergétiques à l'échelle de l'utilité couvrant le solaire, le stockage de batteries, l'éolien et la production thermique. Son portefeuille de projets d'énergie renouvelable et thermique est réparti dans 26 États des États-Unis.

Depuis sa création, Hecate a vendu plus de 12 gigawatts de projets et plus de 4 GW sont actuellement en négociations exclusives ou avancées en vue de leur vente.

"L'accès aux marchés financiers publics renforcera notre capacité à accélérer le développement et la monétisation des projets. Une plateforme cotée en bourse améliore également notre capacité à attirer les investisseurs institutionnels", a déclaré Chris Bullinger, directeur général d'Hecate.

La cotation en bourse intervient dans un contexte de forte augmentation de la demande d'électricité des centres de données, les entreprises technologiques développant leurs capacités en matière d'intelligence artificielle.

Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis devrait augmenter de 1 % cette année et de 3 % en 2027, ce qui constituerait la plus forte période de croissance quadriennale depuis 2000.

L'entreprise combinée sera cotée au Nasdaq sous le symbole "HCTE". L'opération devrait être finalisée au milieu de l'année 2026.

Cohen & Company et Seaport Global ont conseillé EGH dans le cadre de l'opération, tandis que PEI Global Partners a conseillé Hecate.